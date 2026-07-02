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चलती कार में डैशबोर्ड पर कोबरा, हलक में अटकीं लड़की की सांसें; गाजियाबाद में चौंकाने वाली घटना

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है। चलती कार में डैशबोर्ड पर अचानक एक कोबरा निकल आया। इसे देखकर कार चला रही लड़की की सांसें अटक गई। उसने बीच सड़क पर ही कार रोकी और गाड़ी से उतर गई। ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने सांप को रेस्क्यू किया।

चलती कार में डैशबोर्ड पर कोबरा, हलक में अटकीं लड़की की सांसें; गाजियाबाद में चौंकाने वाली घटना

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर बुधवार सुबह चलती कार में डैशबोर्ड के पास से कोबरा निकलने पर एक युवती डर गई। आनन-फानन में अपनी जान बचाने के लिए वह बीच सड़क पर कार रोक दी और नीचे उतर गई। इस दौरान वहां से गुजर रही यातायात विभाग की क्रेन पर तैनात सिपाही ने सांप को रेस्क्यू किया और पानी की केन में बंद कर लिया। सिपाही के हौंसले से न सिर्फ युवती की जान बची, बल्कि कोबरा को भी नुकसान नहीं हुआ।

बुरी तरह डर गई लड़की

राजनगर एक्सटेंशन की श्रीराम हाईट्स सोसाइटी में रहने वाली मीनाक्षी शर्मा नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती हैं। बुधवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे वह अपनी कार से दफ्तर जा रही थीं। वह एलिवेटेड रोड पर कनावनी के पास पहुंचीं तो उन्हें कार के डैशबोर्ड पर एक सांप नजर आया। वह बुरी तरह से डर गईं और कार बीच में ही रोककर वह बाहर आ गईं। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी।

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डंडे की मदद से सांप को पकड़ा

इस दौरान वहां से वीआईपी ड्यूटी में यूपी गेट जा रही यातायात विभाग की क्रेन पर तैनात सिपाही ओम प्रकाश ने कार को बीच सड़क पर खड़ा देखकर क्रेन रोक दी। सिपाही ने मीनाक्षी से कार सड़क के बीच में रोकने का कारण पूछा तो उन्होंने कार में कोबरा सांप होने की बात कही। इस पर यातायात सिपाही ओम प्रकाश ने डंडे की सहायता से सांप को पकड़ लिया।

तीन से चार फीट का कोबरा

सिपाही ओम प्रकाश ने बताया कि सांप को पहले कार से बाहर निकाला और फिर पानी की केन में उसे कैद कर लिया। इसके बाद सांप को वन विभाग को सौंप दिया गया। पकड़ा गया सांप कोबरा है और उसकी लंबाई तीन से चार फीट थी। इस दौरान पीआरवी भी मौके पर पहुंच गई। सांप के पकड़े जाने के बाद मीनाक्षी वहां से अपने कार्यालय के लिए रवाना हुईं। इस दौरान एलिवेटेड रोड पर वाहनों की कतार लग गई थी। यातायात पुलिस ने सभी वाहनों को वहां से रवाना किया।

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समय रहते दिख गया सांप

एलिवेटेड रोड पर वाहनों की तय गति 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है। यहां सभी वाहन फर्राटा भरते हुए निकलते हैं। गनीमत थी कि मीनाक्षी को तेज गति में भी कोबरा समय रहते दिख गया। इसी कारण उनकी जान बच गई। घटनाक्रम के चलते कई वाहन चालक मौके पर रुक गए थे। लोगों ने कोबरा को रेस्क्यू कर महिला की जान बचाने वाले सिपाही ओमप्रकाश और उनके साथ मौजूद होमगार्ड दीपक के हौंसले की सराहना की। साथ ही मीनाक्षी की सूझबूझ को भी सराहा।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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