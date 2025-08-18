दिल्ली से हटाई जाएंगी डीटीसी CNG बसें; क्या है प्लान? केंद्र ने बताया

दिल्ली से डीटीसी सीएनजी बसें हटाई जाएंगी। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में दी। सरकार ने बताया कि डीटीसी और क्लस्टर सेवा के तहत 2,743 सीएनजी बसों का बेड़ा चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से डीटीसी सीएनजी बसें हटाई जाएंगी। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में दी। सरकार ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर सेवा के तहत 2,743 सीएनजी बसों का मौजूदा बेड़े को सिलसिलेवार तरीके से हटाया जाएगा। इनकी जगह अब केवल इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जा रही हैं। सरकार ने इसके लिए तय डेड लाइन भी बताई और कहा कि अगस्त 2031 तक चरणबद्ध तरीके से इन बसों को हटाने की योजना है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों सहित 5,691 बसें हैं। राष्ट्रीय राजधानी में डीटीसी और निजी कंपनियों की ओर से आधे-आधे के अनुपात के आधार पर 11,000 बसें उपलब्ध कराई जानी हैं।

इन 5,691 बसों में से 2,743 सीएनजी बसें हैं, जिनमें 993 डीटीसी की और 1,750 क्लस्टर बसें हैं। इनको अगस्त 2031 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि फिलहाल बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक बसें ही शामिल की जा रही हैं।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सभी क्लस्टर बसें परिवहन विभाग द्वारा सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर शामिल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल के दौरान, नई सीएनजी बसों की खरीद के लिए केंद्र या राज्य सरकार की ओर से डीटीसी को कोई धनराशि नहीं जारी की गई है।