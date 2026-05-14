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गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, लगेगा यूपी का पहला बायो-CNG प्लांट

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में सीवर के पानी से बायो CNG बनाने का यूपी का पहला प्लांट एक साल में तैयार होगा। नगर निगम और कंपनी के बीच हुए इस समझौते के तहत रोजाना 1700 किलो गैस बनेगी जिससे पलूशन कम होगा।

गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, लगेगा यूपी का पहला बायो-CNG प्लांट

गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में सीवर से बायो सीएनजी बनाने वाला यूपी का अनूठा प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और संबंधित कंपनी के बीच समझौता हो चुका है। यह प्लांट एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस परियोजना से प्रतिदिन 1700 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा जिसका उपयोग लगभग 3050 घरों और 350 वाहनों में किया जा सकेगा। यह पहल मीथेन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में अन्य STP केंद्रों पर भी ऐसे ही आधुनिक प्लांट लगाए जाएंगे।

गाजियाबाद गर निगम और कंपनी के बीच करार

गाजियाबाद नगर निगम के अनुसार, डूंडाहेडा स्थित एसटीपी पर सीवर से बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए बुधवार को नगर निगम और प्लांट लगाने वाली कंपनी के बीच करार हो गया। प्लांट एक साल में तैयार हो जाएगा। निगम का कहना है कि इस बायो सीएनजी प्लांट शुरू होने से पर्यावरण में भी सुधार होगा।

पीपीपी मॉडल पर काम

महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की मौजूदगी में बुधवार को निगम सभागार में बायो सीएनजी प्लांट लगाने वाली कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए। नगर आयुक्त ने बताया कि यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बीओटी पर विकसित की जाएगी।

मीथेन उत्सर्जन में आएगी कमी

प्रस्तावित परियोजना में अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया के दौरान बायोगैस का उपयोग कर उसे उच्च गुणवत्ता वाली बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। परिवहन एवं औद्योगिक क्षेत्र में गैस का उपयोग किया जा सकेगा। अपशिष्ट जल से प्राप्त बायोगैस को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने से परियोजना मीथेन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाएगी।

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उत्तर प्रदेश का यह पहला प्लांट बनाए जाने का दावा

इससे पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में योगदान देगी। प्लांट पर एक दिन में 70 एमएलडी सीवर के पानी से करीब 1700 किलो सीएनजी बनेगी। इस गैस का 3050 घरों और 350 वाहनों में इस्तेमाल हो सकेगा। नगर आयुक्त का दावा है कि उत्तर प्रदेश का यह पहला प्लांट बनाया जा रहा है। इसके सफल होने पर दूसरे एसटीपी पर भी बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे।

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पीएम ने पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित इस्तेमाल की दी है सलाह

यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों का संयमित तरीके से इस्तेमाल करना समय की मांग है। पीएम मोदी का कहना है कि बाहर से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर इस्तेमाल करने की दिशा में भी अभूतपूर्व काम हुआ है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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