गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, लगेगा यूपी का पहला बायो-CNG प्लांट
गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में सीवर के पानी से बायो CNG बनाने का यूपी का पहला प्लांट एक साल में तैयार होगा। नगर निगम और कंपनी के बीच हुए इस समझौते के तहत रोजाना 1700 किलो गैस बनेगी जिससे पलूशन कम होगा।
गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में सीवर से बायो सीएनजी बनाने वाला यूपी का अनूठा प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और संबंधित कंपनी के बीच समझौता हो चुका है। यह प्लांट एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस परियोजना से प्रतिदिन 1700 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा जिसका उपयोग लगभग 3050 घरों और 350 वाहनों में किया जा सकेगा। यह पहल मीथेन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में अन्य STP केंद्रों पर भी ऐसे ही आधुनिक प्लांट लगाए जाएंगे।
गाजियाबाद गर निगम और कंपनी के बीच करार
गाजियाबाद नगर निगम के अनुसार, डूंडाहेडा स्थित एसटीपी पर सीवर से बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए बुधवार को नगर निगम और प्लांट लगाने वाली कंपनी के बीच करार हो गया। प्लांट एक साल में तैयार हो जाएगा। निगम का कहना है कि इस बायो सीएनजी प्लांट शुरू होने से पर्यावरण में भी सुधार होगा।
पीपीपी मॉडल पर काम
महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की मौजूदगी में बुधवार को निगम सभागार में बायो सीएनजी प्लांट लगाने वाली कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए। नगर आयुक्त ने बताया कि यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बीओटी पर विकसित की जाएगी।
मीथेन उत्सर्जन में आएगी कमी
प्रस्तावित परियोजना में अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया के दौरान बायोगैस का उपयोग कर उसे उच्च गुणवत्ता वाली बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। परिवहन एवं औद्योगिक क्षेत्र में गैस का उपयोग किया जा सकेगा। अपशिष्ट जल से प्राप्त बायोगैस को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने से परियोजना मीथेन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाएगी।
उत्तर प्रदेश का यह पहला प्लांट बनाए जाने का दावा
इससे पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में योगदान देगी। प्लांट पर एक दिन में 70 एमएलडी सीवर के पानी से करीब 1700 किलो सीएनजी बनेगी। इस गैस का 3050 घरों और 350 वाहनों में इस्तेमाल हो सकेगा। नगर आयुक्त का दावा है कि उत्तर प्रदेश का यह पहला प्लांट बनाया जा रहा है। इसके सफल होने पर दूसरे एसटीपी पर भी बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे।
पीएम ने पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित इस्तेमाल की दी है सलाह
यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों का संयमित तरीके से इस्तेमाल करना समय की मांग है। पीएम मोदी का कहना है कि बाहर से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर इस्तेमाल करने की दिशा में भी अभूतपूर्व काम हुआ है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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विस्तृत बायो
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