CM योगी ने बताया क्या है डबल इंजन की स्पीड, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूपी के भविष्य का लॉन्चपैड कहा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ ने बताया कि डबल इंजन सरकार की स्पीड क्या है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन अवसर पर यूपी के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस एयरपोर्ट का नींव रखा था और आज इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ ने बताया कि डबल इंजन सरकार की स्पीड क्या है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन अवसर पर यूपी के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस एयरपोर्ट का नींव रखा था और आज इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। यही है डबल इंजन सरकार की स्पीड। योगी ने कहा कि पीएम मोदी न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास करते हैं बल्कि उसका उद्घाटन भी करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्षों में आपने नए भारत को हर क्षेत्र में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की जनता अब वैश्विक विमानन मानचित्र पर देश को एक नई दिशा दे रही है और आपके विजन को साकार कर रही है।
योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने अपनी अक्षमता के कारण, देश और राज्य दोनों को विकास के मामले में बॉटलनेक में फंसा दिया था। 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश लगातार उस अपमान को झेलता रहा और ऐसी ही ठहराव की स्थिति का शिकार बना रहा।
हालांकि, पिछले 12 वर्षों में देश में और पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमारी 'डबल-इंजन सरकार' के तहत हुए तीव्र विकास के कारण हम उन गतिरोधों को तोड़ रहे हैं और दुनिया के सामने एक नई पहचान पेश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।