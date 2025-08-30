cm yogi and defence minister rajnath singh visit noida drone company ऑपरेशन सिंदूर में नोएडा की कंपनी के ड्रोन हुए इस्तेमाल, आज CM योगी और राजनाथ सिंह करेंगे दौरा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscm yogi and defence minister rajnath singh visit noida drone company

ऑपरेशन सिंदूर में नोएडा की कंपनी के ड्रोन हुए इस्तेमाल, आज CM योगी और राजनाथ सिंह करेंगे दौरा

आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दौरा करेंगे, जिसने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाSat, 30 Aug 2025 07:16 AM
share Share
Follow Us on
ऑपरेशन सिंदूर में नोएडा की कंपनी के ड्रोन हुए इस्तेमाल, आज CM योगी और राजनाथ सिंह करेंगे दौरा

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सेक्टर-81 में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दौरा करेंगे। दोनों दो घंटे तक कंपनी में रहेंगे और ड्रोन और अन्य उपकरणों के संबंध में जानकारी लेंगे। पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण का पूरा अमला शुक्रवार को दौरे की तैयारी में जुटा रहा।

पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर विशेष सफाई अभियान चलाने के साथ ही सड़कों को भी दुरुस्त कराया। इसके साथ ही सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस की टीम की ब्रीफिंग भी की। इसके अलावा अन्य जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कंपनी में आएंगे और यहां पर करीब दो घंटे बिताने के बाद शाम साढ़े पांच बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बनारस से प्लेन से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकाप्टर से नोएडा आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री दिल्ली से कार से नोएडा स्थित कंपनी में पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री सेक्टर 113 में बनाए गए हैलीपेड पर उतरेंगे। यहां से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से जाएंगे, जो करीब दो किलोमीटर है। इस रोड को प्राधिकरण की टीम ने पूरी तरह से दुरुस्त कर वहां पर सफाई का विशेष अभियान चलाया।

ड्रोन कंपनी को विस्तार के लिए जमीन दी गई

सेक्टर-81 स्थित ड्रोन कंपनी राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड को विस्तार करने के लिए हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राफे एम फाइबर ने भारतीय सशस्त्र बलों और पुलिस के इस्तेमाल के लिए यूएवी , इंजन, पेलोड और संबंधित प्रणालियों के उत्पादन संयंत्र पर करीब 800 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पाकिस्तान के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर में भी नोएडा की कंपनी राफे एमफिब्र के ड्रोन शामिल किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी ने 1200 करोड़ से अधिक का फंड जुटाया है। इस स्टार्टअप द्वारा यह अभी तक की किसी भारतीय एयरोस्पेस निर्माण फर्म द्वारा जुटाई गई सबसे बड़ी फंडिंग है। राफे एम फाइबर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता साबित की।

शहर में वाहनों के लिए रास्ते बदले जाएंगे

शहर में शनिवार को वीवीआईपी आगमन के चलते वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चिल्ला, डीएनडी, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर-93, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, फेज टू, सेक्टर-81, मॉडल टाउन सेक्टर-62 से सेक्टर-60 अंडरपास और एलिवेटेड रोड से फिल्म सिटी तक वीवीआईपी की सुरक्षा के चलते कुछ अवधि के लिए वाहनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा।