ऑपरेशन सिंदूर में नोएडा की कंपनी के ड्रोन हुए इस्तेमाल, आज CM योगी और राजनाथ सिंह करेंगे दौरा

आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दौरा करेंगे, जिसने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सेक्टर-81 में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दौरा करेंगे। दोनों दो घंटे तक कंपनी में रहेंगे और ड्रोन और अन्य उपकरणों के संबंध में जानकारी लेंगे। पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण का पूरा अमला शुक्रवार को दौरे की तैयारी में जुटा रहा।

पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर विशेष सफाई अभियान चलाने के साथ ही सड़कों को भी दुरुस्त कराया। इसके साथ ही सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस की टीम की ब्रीफिंग भी की। इसके अलावा अन्य जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कंपनी में आएंगे और यहां पर करीब दो घंटे बिताने के बाद शाम साढ़े पांच बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बनारस से प्लेन से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकाप्टर से नोएडा आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री दिल्ली से कार से नोएडा स्थित कंपनी में पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री सेक्टर 113 में बनाए गए हैलीपेड पर उतरेंगे। यहां से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से जाएंगे, जो करीब दो किलोमीटर है। इस रोड को प्राधिकरण की टीम ने पूरी तरह से दुरुस्त कर वहां पर सफाई का विशेष अभियान चलाया।

ड्रोन कंपनी को विस्तार के लिए जमीन दी गई सेक्टर-81 स्थित ड्रोन कंपनी राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड को विस्तार करने के लिए हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राफे एम फाइबर ने भारतीय सशस्त्र बलों और पुलिस के इस्तेमाल के लिए यूएवी , इंजन, पेलोड और संबंधित प्रणालियों के उत्पादन संयंत्र पर करीब 800 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पाकिस्तान के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर में भी नोएडा की कंपनी राफे एमफिब्र के ड्रोन शामिल किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी ने 1200 करोड़ से अधिक का फंड जुटाया है। इस स्टार्टअप द्वारा यह अभी तक की किसी भारतीय एयरोस्पेस निर्माण फर्म द्वारा जुटाई गई सबसे बड़ी फंडिंग है। राफे एम फाइबर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता साबित की।