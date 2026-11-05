सीएम योगी आज गाजियाबाद आएंगे, 1.5 KM तक पदयात्रा करेंगे; ये रास्ते बंद रहेंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे करीब डेढ़ किलोमीटर तक पदयात्रा भी करेंगे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम में भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर आएंगे। राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित मुख्यमंत्री की पदयात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे करीब 1400 मीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर रिहर्सल की।
मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बहुस्तरीय व्यवस्था की है। पदयात्रा मार्ग से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। आसपास की सोसाइटी की छतों पर भी असलहों से लैस पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यह जवान ऊंचाई वाले स्थानों से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखेंगे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था राजकरन नैय्यर ने बताया कि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दो हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी भी अलग-अलग प्वाइंट पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते भी सक्रिय रहेंगे।
रोटरी गोल चक्कर से एएलटी तक आवागमन बंद
कार्यक्रम में भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक डायवर्जन प्रभावी रहेगा। रोटरी गोल चक्कर से एएलटी तक और एएलटी से रोटरी गोल चक्कर तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। डायमंड फ्लाईओवर रेडलाइट से हापुड़ चुंगी की ओर कमर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा हिंडन मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोल चक्कर की ओर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, करहेड़ा तिराहे से नागद्वार और नागद्वार से रोटरी गोल चक्कर की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। करण गेट और लाजपत नगर की ओर से हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर की तरफ भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
जिला नो-ड्रोन जोन घोषित
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमिश्नरेट की पूरी सीमा को नो-ड्रोन जोन और अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था राजकरन नैय्यर ने निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश पांच नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। आयोजकों और मीडियाकर्मियों को ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
निगम की तैयारी पूरी
नगर निगम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए तैयारी में जुटा है। निगम ने करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढामुक्त करा दिया है। डिवाइडर की रंगाई-पुताई का काम कई जगह पूरा कर लिया है। डिवाइडर के बीच में मिट्टी डालकर ज्यादातर पौधे लगा दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को सफाई व्यवस्था के लिए लगाया है। गुरुवार को भी पदयात्रा के रूट पर साफ-सफाई होगी।
मुख्यमंत्री ने मंदिर में दीप और प्रसाद भिजवाया
दीवाली के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री की ओर से शालीमार गार्डन स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में दीप और प्रसाद आया है। स्थानीय पार्षद रवि भाटी ने बताया कि जिला सूचना अधिकारी वाईपी सिंह के माध्यम से मंदिर समिति के सदस्यों को दीप और प्रसाद सौंपा गया। मंदिर समिति ने दीप और प्रसाद को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया।
डेढ़ किलोमीटर तक की पदयात्रा करेंगे
मुख्यमंत्री आज राजनगर एक्सटेंशन में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री पदयात्रा से पहले रैली को भी संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं का दावा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं ने बुधवार को दिनभर तैयारी बैठकें की।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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