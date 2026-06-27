आज नोएडा आएंगे CM योगी, 68 परियोजनाओं की देंगे सौगात; जानें पूरा कार्यक्रम

योगी आदित्यनाथ आज नोएडा आ रहे हैं। वह जिले में 68 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम को दौरे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गौतमबुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। वह राजकीय विमान से नोएडा एयरपोर्ट जेवर पहुंचेंगे। वह जिले में नोएडा के नए भवन समेत 68 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पांच परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वह यमुना सिटी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री दोपहर में 12:35 बजे जिले में पहुंचेंगे। वह सबसे पहले यमुना प्राधिकरण क्षेत्र स्थित सेक्टर-8 में सील के सोलर प्लांट के उत्पादन की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से यमुना सिटी के सेक्टर-10 पहुंचेंगे। यहां पर वह अंबर और एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वह यहां पर ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां के बाद वह हेलीकॉप्टर से नोएडा के सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण के नए भवन पर पहुंचकर उसका उद्घाटन करेंगे और 2400 करोड़ से अधिक की अन्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री नोएडा के नए कार्यालय में ही मेरठ मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और कार्ययोजना पर भी बैठक करेंगे। यहां से शाम को 6:25 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। वहां प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई मुख्यमंत्री के आगामन पर जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्थ रहेगी। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले शुक्रवार को पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, कैमरों, पार्किंग, आपातकालीन निकास मार्ग और वीवीआईपी मूवमेंट के रूट का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 12: 35 बजे दोहपर नोएडा एयरपोर्ट जेवर पर आगमन

1: 45 बजे यीडा के सेक्टर-8 सील प्लांट का शिलान्यास करेंगे

3:15 बजे सेक्टर-10 में अंबर और एसेंट के प्लांट का शिलान्यास

3:35बजे सेक्टर-96 में नोएडा के दफ्तर पहुंचेंगे

4:45 बजे लोक निर्माण विभाग की बैठक करेंगे

इन मुख्य परियोजनाओं का लोकार्पण होगा 1. सेक्टर-96 में प्राधिकरण का नया दफ्तर

2. डीएससी रोड पर एलिवेटेड रोड

3. रैनीवेल संख्या-4

4. सेक्टर-145 से 136 और सेक्टर-147 में सीवर लाइन की सप्लाई बिछाने और रखरखाव का काम

5. सेक्टर-154 और 166 से 168 तक सीवर लाइन की सप्लाई और बिछाने का काम

शहर में इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा 1. एमपी वन, एमपी टू समेत कई मुख्य सड़कों का सौंदर्यीकरण

2. सेक्टर-167 में लेक व्यू टाइप पार्क

3. बॉटेनिकल गार्डन बस स्टैंड का नवीनीकरण

4. सेक्टर-145, 146 समेत कुछ और जगह नए बिजलीघर

5. सेक्टर-44, सेक्टर-52 और सेक्टर-120 में डिजिटल लाइब्रेरी

नोएडा के नए दफ्तर का शुभारंभ होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सेक्टर-96 में बने प्राधिकरण के नए दफ्तर समेत 2478 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। नोएडा के नए दफ्तर के शुरू होने में तीन महीने लग सकते हैं। नए दफ्तर के अलावा डीएससी रोड पर बने एलिवेटेड रोड का भी लोकार्पण होगा। हालांकि, यह एलिवेटेड रोड 18 नवंबर 2025 को लोगों के लिए खोला जा चुका है। उस समय यह ट्रायल के तौर पर खोला गया था।

पार्किंग सुविधा: नोएडा का नया दफ्तर 390 करोड़ छह लाख रुपये की लागत से बनाया गया है। इस परियोजना का काम पांच जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। यह दफ्तर तीन साल में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। नए दफ्तर के अंदर पार्किंग की सुविधा है। अभी पुराने दफ्तर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरिम भी बनाया गया है। इसमें 450 लोग बैठ सकेंगे। ऊपरी तलों तक आने-जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा 11 लिफ्ट लगाई गई हैं।

किस मंजिल पर क्या काम होगा ● भूतल: रिस्पेशन, ऑडिटोरियम, औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक और विधि विभाग

● प्रथम तल: जन सुनवाई केंद्र, हाउसिंग और ग्रुप हाउसिंग विभाग

● द्वितीय तल: भूखंड, भूलेख और आईजीआरएस विभाग

● तृतीय तल: सामान्य प्रशासन, पर्सनल और वित्त विभाग

● चतुर्थ तल: नियोजन, बिल्डिंग सेल विभाग

● पांचवां तल: एसीईओ, ओएसडी, सीजीएम, जीएम, डीजीएम अधिकारियों के ऑफिस

● छठा तल: सीईओ के अलावा एसीईओ ऑफिस, मीटिंग हॉल,

● सातवां तल: चेयरमैन ऑफिस, बोर्ड रूम

एक्सप्रेसवे पर दोपहर से भारी वाहन नहीं चलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ऐसे में चिल्ला बॉर्डर से ग्रेनो एक्सप्रेसवे तक मालवाहक और भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। पुलिस के अनुसार वैसे तो मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर से कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, लेकिन विकल्प के तौर पर सड़क मार्ग भी रखा गया है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर कुछ रास्तों पर हल्के वाहनों के लिए रास्तों में बदलाव किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया कि चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कालिंदी कुंज से आकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए विभिन्न स्थानों को जाने वाले मालवाहक वाहन एनएच-9 और एनएच-24 से होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच-91 होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगे। डीसीपी ने बताया कि यमनुा और नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर जरूरत पड़ने पर वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।