आज नोएडा एयरपोर्ट आ रहे CM योगी, गाजियाबाद का भी दौरा; कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर में रहेंगे और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, इस दौरे में वह एयरपोर्ट के कामकाज की समीक्षा करेंगे, जिसके आधार पर पीएम मोदी से उद्घाटन का समय लेकर उड़ानें शुरू करने की तिथि घोषित होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को करीब तीन घंटे गौतमबुद्ध नगर जिले में रहेंगे। वह जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। साथ ही नोएडा में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने इसके उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के कामकाज की समीक्षा करने आ रहे। उड़ानें शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री का यह अंतिम दौरा माना जा रहा। इससे पहले 25 अक्तूबर को उन्होंने एयरपोर्ट के कामकाज का जायजा लिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस, प्राधिकरण और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को तैयारियां में जुटे रहे। नोएडा में विशेष अभियान चलाकर सड़कों की सफाई की गई।

कई एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर करीब एक घंटे का समय बताएंगे। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक समीक्षा के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय लिया जाएगा। इसके बाद उड़ानें शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी।

क्या है सीएम का शेड्यूल? मुख्यमंत्री सुबह 10:55 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आईटीएस कॉलेज, मुरादनगर हेलीपैड जाएंगे।

यहां से कार से 11.20 बजे मुरादनगर में तरुण सागर तीर्थ जाएंगे। करीब एक घंटे तक भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

दोपहर 12.50 बजे गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक घंटे तक एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

मुख्यमंत्री दोपहर 14.35 बजे नोएडा के सेक्टर-113 हेलीपैड पहुंचेंगे। वह 14.50 बजे से 15.40 बजे के बीच एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।

फिर कार से शाम 16.10 बजे दिल्ली के भारत मंडपम जाएंगे। बैठक के बाद शाम 18.05 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। चार घंटे डायवर्जन संभव मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऐसे में दोपहर 12 से शाम चार बजे तक जरूरत पड़ने पर वाहनों के रास्ते बदलेंगे। चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, जीरो प्वाइंट, सोरखा सेक्टर 113 से 79 चौक, सेक्टर 78 तिराहा, पृथला गोलचक्कर से सेक्टर 71 अंडरपास, बरौला हनुमान मंदिर यूटर्न, सेक्टर- 60 अंडरपास और एमपी दो एलिवेटेड रोड पर जरूरत पड़ने पर 25 मिनट वाहनों के रास्ते बदलेंगे।

गाजियाबाद में गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद के गांव बसंतपुर सैतली स्थित श्री तरुण सागरम् पारसनाथ अतिशय तीर्थ धाम में गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तीर्थ धाम के परिसर में 100 दिन के अंदर गुफा मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहां 26 से 30 नवंबर तक भगवान जन्म कल्याणक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कमिश्नरेट पुलिस ने दस थाना क्षेत्रों को नो-ड्रोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया है।

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के आगमन पर गुरुवार को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे। दो जगहों पर होने वाले उनके कार्यक्रम के लिए 1200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पीएसी की दो कंपनी भी तैनात रहेंगी। डीसीपी मुख्यालय रवि शंकर निम ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए दूसरे जिलों से भी करीब पांच सौ पुलिसकर्मी आए हैं। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें कीं। कई डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और 30 से अधिक इंस्पेक्टरों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ सुरक्षा का मजबूत घेरा रहेगा। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रहेंगी। बुधवार को भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सेक्टर-50 स्थित निजी अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।