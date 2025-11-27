Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscm yogi adityanath jewar airport inspection noida hospital inauguration schedule
आज नोएडा एयरपोर्ट आ रहे CM योगी, गाजियाबाद का भी दौरा; कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

आज नोएडा एयरपोर्ट आ रहे CM योगी, गाजियाबाद का भी दौरा; कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर में रहेंगे और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, इस दौरे में वह एयरपोर्ट के कामकाज की समीक्षा करेंगे, जिसके आधार पर पीएम मोदी से उद्घाटन का समय लेकर उड़ानें शुरू करने की तिथि घोषित होगी।

Thu, 27 Nov 2025 06:04 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को करीब तीन घंटे गौतमबुद्ध नगर जिले में रहेंगे। वह जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। साथ ही नोएडा में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने इसके उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के कामकाज की समीक्षा करने आ रहे। उड़ानें शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री का यह अंतिम दौरा माना जा रहा। इससे पहले 25 अक्तूबर को उन्होंने एयरपोर्ट के कामकाज का जायजा लिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस, प्राधिकरण और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को तैयारियां में जुटे रहे। नोएडा में विशेष अभियान चलाकर सड़कों की सफाई की गई।

कई एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे

मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर करीब एक घंटे का समय बताएंगे। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक समीक्षा के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय लिया जाएगा। इसके बाद उड़ानें शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी।

क्या है सीएम का शेड्यूल?

  • मुख्यमंत्री सुबह 10:55 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आईटीएस कॉलेज, मुरादनगर हेलीपैड जाएंगे।
  • यहां से कार से 11.20 बजे मुरादनगर में तरुण सागर तीर्थ जाएंगे। करीब एक घंटे तक भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
  • दोपहर 12.50 बजे गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक घंटे तक एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
  • मुख्यमंत्री दोपहर 14.35 बजे नोएडा के सेक्टर-113 हेलीपैड पहुंचेंगे। वह 14.50 बजे से 15.40 बजे के बीच एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
  • फिर कार से शाम 16.10 बजे दिल्ली के भारत मंडपम जाएंगे। बैठक के बाद शाम 18.05 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

चार घंटे डायवर्जन संभव

मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऐसे में दोपहर 12 से शाम चार बजे तक जरूरत पड़ने पर वाहनों के रास्ते बदलेंगे। चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, जीरो प्वाइंट, सोरखा सेक्टर 113 से 79 चौक, सेक्टर 78 तिराहा, पृथला गोलचक्कर से सेक्टर 71 अंडरपास, बरौला हनुमान मंदिर यूटर्न, सेक्टर- 60 अंडरपास और एमपी दो एलिवेटेड रोड पर जरूरत पड़ने पर 25 मिनट वाहनों के रास्ते बदलेंगे।

गाजियाबाद में गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद के गांव बसंतपुर सैतली स्थित श्री तरुण सागरम् पारसनाथ अतिशय तीर्थ धाम में गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तीर्थ धाम के परिसर में 100 दिन के अंदर गुफा मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहां 26 से 30 नवंबर तक भगवान जन्म कल्याणक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कमिश्नरेट पुलिस ने दस थाना क्षेत्रों को नो-ड्रोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया है।

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के आगमन पर गुरुवार को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे। दो जगहों पर होने वाले उनके कार्यक्रम के लिए 1200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पीएसी की दो कंपनी भी तैनात रहेंगी। डीसीपी मुख्यालय रवि शंकर निम ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए दूसरे जिलों से भी करीब पांच सौ पुलिसकर्मी आए हैं। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें कीं। कई डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और 30 से अधिक इंस्पेक्टरों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ सुरक्षा का मजबूत घेरा रहेगा। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रहेंगी। बुधवार को भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सेक्टर-50 स्थित निजी अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा

नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि प्रथम चरण के तहत 3900 मीटर का रनवे, एक लाख वर्गमीटर में टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर, विमानों के टर्मिनल तक पहुंचने के लिए टैक्सी-वे समेत अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े उपकरणों की जांच और उड़ानें शुरू करने को लेकर सभी कागजी औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं। अब सिर्फ एयरोड्रम लाइसेंस मिलने का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि 30 नवंबर तक लाइसेंस मिल जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Greater Noida News CM Yogi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।