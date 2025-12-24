Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCM Yogi Adityanath announced the time for the inauguration of Noida International Airport.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया समय

संक्षेप:

विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने इसके बारे में लोगों को जानकारी दी। यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जानिए इसके उद्घाटन का संभावित समय।

Dec 24, 2025 05:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के संबंध में जानकारी दी है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने इसके बारे में लोगों को जानकारी दी। यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जानिए इसके उद्घाटन का संभावित समय।

बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद नागर विमानन से जुड़े बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। सीएम योगी ने बताया- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में होगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 1,300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसके पहले चरण का संचालन सितंबर 2024 में शुरू होना प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई।

यह दिल्ली-NCR का दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। पूरा होने पर यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक माना जाएगा। यात्रियों के साथ-साथ कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है।

अब जानिए उत्तर प्रदेश में कौन से पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (लखनऊ)- यह राजधानी का मुख्य हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (वाराणसी)- यह पवित्र शहर वाराणसी को जोड़ने वाला प्रमुख हवाई अड्डा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा- बौद्ध सर्किट के लिए इसका खास स्थान है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (अयोध्या)- राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इसका महत्व और बढ़ गया है। इसके बाद निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) है।

