दिल्ली की 28 सड़कों को लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति, यहां से शुरुआत; CM बोलीं- 50 सालों की तैयारी कर रहे
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक की चमक अब और भी निखरेगी। ओवरहेड तारों को जमीन के नीचे ले जाकर, हम अपनी अनमोल विरासत को एक नया, सुरक्षित और सुसज्जित रूप दे रहे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शहर के लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए चांदनी चौक क्षेत्र में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड शिफ्ट करने के काम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह काम तो शुरुआत भर है, अभी हमें पुरानी दिल्ली में आगे ढेर सारे काम करने हैं। इस मौके पर उन्होंने शहर की 28 अन्य सड़कों पर भी लटकने वाले तारों को हटाकर जमीन के अंदर करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 50 सालों के लिए शहर की बिजली की क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रही है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक टाउन हॉल बिल्डिंग को एक स्मारक के तौर पर फिर से बनाने की घोषणा भी की।
28 सड़कों व गलियों को भी मिलेगी मुक्ति
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के मौके पर गुप्ता ने कहा कि पुरानी दिल्ली इलाके की 28 सड़कों और गलियों, जिनमें कूचा महाजनी, भागीरथ पैलेस, जामा मस्जिद रोड और नई सड़क शामिल हैं, को लटकते बिजली के तारों से मुक्त किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर करीब 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांदनी चौक में कुल 52.5 किलोमीटर ओवरहेड वायरिंग को अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाएगा ताकि इलाके के हेरिटेज कैरेक्टर को बनाए रखते हुए सुरक्षा और भरोसा बढ़ाया जा सके।
सीएम बोलीं- अगले 50 सालों के लिए कर रहे तैयारी
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए गुप्ता ने कहा, '28 सड़कें जिसमें पूरी तरीके से वो लटकी हुई गंदी सी तारें, जहां रोज स्पार्किंग होती हैं, वो सब हट जाएंगी, खंबे हट जाएंगे, जिससे आपको ट्रैफिक में आने-जाने में सुविधा होगी। ये सारी चीजें चांदनी चौक में केवल शुरुआत भर है, अभी ढेर सारे काम हमें अपनी इस पुरानी दिल्ली के एरिया में करने हैं। आगे उन्होंने कहा, 'केवल आज के लिए नहीं, आने वाले और अगले 50 सालों तक के लिए दिल्ली को किस तरीके से बिजली की जरूरत के अनुसार डेवलप करना है, आज दिल्ली सरकार उस योजना पर काम कर रही है।' मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने पर बड़े पैमाने पर जोर दे रही है, जिसका सीधा असर ज़्यादा बिजली की जरूरत पर पड़ेगा।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का किया शिलान्यास
इस प्रोजेक्ट के अलावा, मुख्यमंत्री ने मंडोली में BYPL के 66/11 kV, 63 MVA गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (GIS) इनडोर ग्रिड और साउथ और वेस्ट दिल्ली में चार स्टैंडअलोन यूटिलिटी-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का भी शिलान्यास किया। अधिकारियों ने कहा कि इन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स से लाखों दिल्लीवासियों को फायदा होगा।
दिल्ली की पॉवर बैकबोन होगी मजबूत
अधिकारियों ने कहा कि एक डिजिटल ट्विन-इनेबल्ड सिस्टम पुरानी दिल्ली के मॉडर्नाइज्ड पावर नेटवर्क में रियल-टाइम इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग लाएगा। उन्होंने कहा कि मंडोली GIS इनडोर ग्रिड नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली की पॉवर बैकबोन को मजबूत करेगा और लगभग 1.5 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाएगा। अधिकारियों ने कहा कि कुल 55.5 MW/111 MWh के चार नए स्टैंडअलोन यूटिलिटी-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की शुरुआत, दिल्ली के लिए एक फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट पावर इकोसिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।