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मालवीय नगर अग्निकांड में लोगों को बचाने में घायल हुए थे रोहित, CM रेखा ने भेजी 5 लाख की सहायता

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीएम रेखा ने आश्वसत किया है कि रोहित के पूरी तरह से ठीक होने तक उनके इलाज में खर्च होने वाले रुपयों को दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही परिवार को इस दुख से लड़ने के लिए 5 लाख की सहायता भी भेजी है।

मालवीय नगर अग्निकांड में लोगों को बचाने में घायल हुए थे रोहित, CM रेखा ने भेजी 5 लाख की सहायता

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर आग में घायल हुए रोहित को 5 लाख रुपये की सहायती राशि प्रदान की है। रोहित इस अग्निकांड में लोगों को बचाते हुए घायल हो गए थे। सीएम रेखा ने आश्वसत किया है कि रोहित के पूरी तरह से ठीक होने तक उनके इलाज में खर्च होने वाले रुपयों को दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने रोहित को भावनात्मक पत्र लिखकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और इस कठिन समय में उनके एवं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पश्चिमी दिल्ली जिला के जिलाधिकारी (डीएम ) ने रोहित के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और 5 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा। डीएम ने परिवार को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उपचार से संबंधित हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि मालवीय नगर की दुखद अग्नि दुर्घटना में रोहित के घायल होने का समाचार जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं रोहित और उनके परिवार के साथ हैं। उन्होंने रोहित द्वारा विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिखाए गए साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में भी धैर्य बनाए रखना और अपने दायित्व का निर्वहन करना उनके मजबूत चरित्र और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। रोहित का यह साहस अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

3 जून को मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग के दौरान रोहित मुखिया ने असाधारण साहस और मानवता का परिचय दिया था। वह उस समय रेस्टोरेंट के किचन में ड्यूटी पर तैनात थे। आग लगते ही उन्होंने सबसे पहले अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया। उनके गांव के दो साथी पहली मंजिल पर काम कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोहित अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए ऊपर पहुंचे।

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आग की लपटों और धुएं के बीच फंस जाने पर तीनों ने एक कमरे में शरण ली। बाहर निकलने का रास्ता न मिलने पर रोहित ने बाथरूम की बाल्टी की मदद से खिड़की तोड़ी और सुरक्षित निकलने का मार्ग बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके दोनों साथी पहले बाहर निकल जाएं। अपने साथियों की जान बचाने के बाद रोहित स्वयं सबसे अंत में नीचे कूदे। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनके साहस और सूझबूझ की वजह से कई लोगों की जान बच सकी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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