Hindi Newsएनसीआर NewsCM Rekha seen in Metro, where was the first Atal Canteen opened on Atal Jayanti?
मेट्रो में आम यात्रियों के बीच दिखीं CM रेखा, अटल जयंती पर कहां खोली गई पहली ‘अटल कैंटीन’?

मेट्रो में आम यात्रियों के बीच दिखीं CM रेखा, अटल जयंती पर कहां खोली गई पहली ‘अटल कैंटीन’?

संक्षेप:

अटल जयंती के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन स्थल तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेट्रो के जरिए यात्रा की। आम आदमियों से बातचीत की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर कीं।

Dec 25, 2025 03:02 pm IST
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आईं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वह दिल्ली मेट्रो से आम यात्रियों की तरह सफर किया। यात्रा करके वो लाजपत नगर पहुंचीं, जहां उन्होंने राजधानी की पहली ‘अटल कैंटीन’ का उद्घाटन किया।

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली गेट से मेट्रो पकड़ी और लाजपत नगर तक आम यात्रियों के साथ सफर किया। इस दौरान वह मेट्रो में मौजूद यात्रियों से बातचीत करती भी दिखीं, जिससे उनका यह कदम चर्चा में आ गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली मेट्रो के सपने को साकार करने में अहम योगदान रहा है। उन्हीं की दूरदृष्टि के कारण आज मेट्रो दिल्ली की जीवनरेखा बन चुकी है।

लाजपत नगर में शुरू की गई अटल कैंटीन का उद्देश्य शहर के दैनिक मजदूरों, श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। सरकार की योजना के तहत आने वाले समय में राजधानी के अलग-अलग इलाकों में ऐसी कैंटीनें खोली जाएंगी।

सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई इस पहल को उनकी सोच और गरीब-कल्याण की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

सीएम रेखा ने अपनी यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा- "दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक मेट्रो की यात्रा के दौरान यात्रियों और युवाओं से संवाद का अवसर मिला। उनकी सुरक्षा, सुविधा, समय की बचत और मेट्रो के अनुभव पर खुलकर बातचीत हुई।"

सीएम रेखा ने आगे लिखा- “साफ-सफाई, समय पर चलने वाली सेवाएं और सुरक्षित माहौल के लिए दिल्ली मेट्रो की पूरी टीम प्रशंसा की पात्र है। दिल्ली सरकार का लगातार प्रयास है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजबूत बने। सफ़र आसान हो, सुरक्षित हो और भरोसे के साथ आगे बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है।”

