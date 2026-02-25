दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी पर सीएम रेखा- जल्द मिलूंगी, सख्त एक्शन का दिया भरोसा
दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ नस्ली दुर्व्यवहार पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी। जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ नस्ली दुर्व्यवहार पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी। जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता करने और आपराधिक धमकी देने वाली महिला रूबी जैन और उसके पति हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़ित महिलाओं से मिलेंगी सीएम रेखा
सीएम रेखा ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा- दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की जिन बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैं जल्द उनसे मिलूंगी। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा- देश की राजधानी दिल्ली पर जितना अधिकार अन्य राज्यों से आए लोगों का है, उतना ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई-बहनों का भी है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग आते हैं और मेहनत के साथ काम करके दिल्ली को गति देते हैं।
सीएम रेखा ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा
कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैं न केवल उन बहनों से मिलूंगी, बल्कि अन्य साथियों से भी मिलूंगी। उनकी समस्याएं सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी की जरूरत होगी, तो उसे भी बनाऊंगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा- कोई भी समस्या हो या समाधान हो, आप मुझे सीधे डीएम (मेसेज) कर सकते हैं।
अरुणाचल के सीएम ने भी की निंदा
इस मामले में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की हमारी तीन युवा बहनों के साथ हुई नस्ली दुर्व्यवहार की शर्मनाक घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है और हमारे समाज में इसकी कोई जगह नहीं है।''
क्या है मामाल
पुलिस ने रविवार को बताया था कि अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं का दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में उनके किराए के अपार्टमेंट में मरम्मत कार्य को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने तीनों महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर नस्ली टिप्पणी की और धमकाया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें