वो आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा...; CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल को निमंत्रण

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नए सीएम आवास में आने का निमंत्रण दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान सीएम आवास से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज 18 पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं तो सीएम आवास को देखने के लिए सबको निमंत्रण दे रहीं हूं। मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई केजरीवाल के घर में घुस पाया है क्या? सीएम ने दावा करते हुए कहा, उसके एक परदे में हमारा पूरा ऑफिस तैयार हो गया। एक पर्दा उतारकर बेचने से पूरा काम हो गया।

सीएम रेखा ने दावा करते हुए कहा कि उसके बंगले में उसके मंत्री और विधायक भी नहीं जाते थे। हमारे में जनता रोज आती है। हजारों लोग आते हैं। कोई भी देख ले, क्या है मुख्यमंत्री का जनसेवा सदन। सीएम रेखा ने कहा, केजरीवाल खुद आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा कि रेखा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। सीएम ने अपने बात को बढ़ाते हुए कहा कि उनको लगेगा कि हम कहां रह रहे थे और ये कहां रह रही हैं।