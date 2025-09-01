CM Rekha Gupta's invitation to arvind Kejriwal वो आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा...; CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल को निमंत्रण, Ncr Hindi News - Hindustan
वो आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा...; CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल को निमंत्रण

सीएम रेखा ने कहा, केजरीवाल खुद आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा कि रेखा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। सीएम ने अपने बात को बढ़ाते हुए कहा कि उनको लगेगा कि हम कहां रह रहे थे और ये कहां रह रही हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 11:14 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नए सीएम आवास में आने का निमंत्रण दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान सीएम आवास से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज 18 पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं तो सीएम आवास को देखने के लिए सबको निमंत्रण दे रहीं हूं। मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई केजरीवाल के घर में घुस पाया है क्या? सीएम ने दावा करते हुए कहा, उसके एक परदे में हमारा पूरा ऑफिस तैयार हो गया। एक पर्दा उतारकर बेचने से पूरा काम हो गया।

सीएम रेखा ने दावा करते हुए कहा कि उसके बंगले में उसके मंत्री और विधायक भी नहीं जाते थे। हमारे में जनता रोज आती है। हजारों लोग आते हैं। कोई भी देख ले, क्या है मुख्यमंत्री का जनसेवा सदन। सीएम रेखा ने कहा, केजरीवाल खुद आएं और देखें, उनका दिल भी रो पड़ेगा कि रेखा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। सीएम ने अपने बात को बढ़ाते हुए कहा कि उनको लगेगा कि हम कहां रह रहे थे और ये कहां रह रही हैं।

आपको बताते चलें कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल और विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सीएम आवास को शीशमहल कहकर संबोधित किया गया था। इसको लेकर भाजपा द्वारा कई दावे और आरोप लगाए गए थे कि यहां कई विलासतापूर्ण सामग्री मौजूद थीं। जीत दर्ज करने के बाद भाजपा शासन काल में विपक्षी दल आप द्वारा नए सीएम आवास को मायामहल नाम दिया गया है।