इस हमले के बाद मैं सदमे में थी…; अपने ऊपर हुए अटैक पर क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। इस हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 06:21 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। इस हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। गुजरात का रहने वाला हमलावर पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ अटैंप्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो गया है और पूछताछ जारी है।

मैं सदमे में थी, परन्तु अब…

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूँगी।

अब मैं पहले से कहीं अधिक…

ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूँगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा

आपको बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा बताया है। हमला करने वाला आरोपी गुजरात के राजकोट का निवासी है। आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को हिरासत में ले लिया गया है। खुफिया ब्यूरो (आईबी) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है।

मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई

पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर हमला था और जानलेवा भी हो सकता था। जानकारी में सामने आया है कि आरोपी के ऊपर पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तीन मामले शामिल हैं।

हत्या के प्रयास का दर्ज हुआ मामला

उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक उस पर साजिश का आरोप नहीं लगाया है। आरोपी के पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि वह जानता था कि कड़ी जांच होगी। उसके पास एक बैग था जिसमें कपड़े और कुछ कागज थे। पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।