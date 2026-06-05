पानी भाप बन उड़ जाता है; CM रेखा गुप्ता के बयान पर दिल्ली में सियासी भूचाल, क्या है पूरा सच
सोशल मीडिया पर सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह पानी के भाप पर बनकर उड़ने को दिल्ली में पानी की कमी की वजह बता रही है। हालांकि ये वीडियो पूरे भाषण का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे बीच में काटकर वायरल किया जा रहा है।
दिल्ली में जारी जल संकट के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। उनका 12 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह पानी की किल्लत पर बात करती नजर आ रही है और पानी के इवैपोरेशन को पानी की कमी का कारण बता रही है। सीएम रेखा गुप्ता इस बयान पर विपक्ष भी तंज कसता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट में चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पानी की कमी के लिए सूरज को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने पानी की किल्लत के लिए सिर्फ इवैपोरेशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया था और पानी की लीकेज पर भी बात की थी। बीजेपी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए सफाई दी है।
क्या था पूरा बयान
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, आज कल के समय में जब इतनी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वह इवैपोरेट हो जाता है जिसके कारण कमी होती है। कुछ लीकेज हो जोती है तो उसके चलते शॉर्टेज हो जाता है। मैंने तुरंत हरियाणा के सीएम को फोन किया और उन्होंने कहा कि हम आपको एक्सट्रा पानी देंगे ताकी दिल्ली को पानी की कमी ना हो।
दिल्ली में क्यों हो रही पानी की कमी?
सीएम रेखा गुप्ता ने पानी लीकेज को भी जल सकंट का बड़ा कारण बताया है जिसे ट्रांसमिशन लॉस भी कहते हैं। दरअसल दिल्ली पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। इसका करीब 61 फीसदी हिस्सा हरियाणा से और 25 फीसदी हिस्सा उत्तप प्रदेश से और बाकी बच्चा हिस्सा ग्राउंडवाटर सोर्स से आता है। दिल्ली में पानी का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है।
हरियाणा के मुनक नहर से 55 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के बावजूद कोई खास राहत नहीं मिली है। आम तौर पर दिल्ली में पानी की कुल मांग 1250 mgd है लेकिन इसे मिलता केवल 1,002 mgd है। अब भीषण गर्मी के बीच ये उपलब्ता इससे भी घटकर ल 904-905 mgd रह गई है।
फिलहाल की स्थिति पर गौर करें तो यमुना नदी का प्राकृतिक रास्ता पूरी तरह सूख चुका है। वहीं हरियाणा से पानी आने के दो मुख्य माध्यम है, एक हथनीकुंड बैराज और दूसरा मुनक नहर। मुनक नहर का रास्ता सीमीत है, इसके लिए पानी की कमी पूरी नहीं हो पाती और हथनीकुंड बैराज से आने वाला पानी ट्रांसमिशन लॉस के चलते दिल्ली तक पूरा नहीं पहुंच पाता। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि 200 से 225 क्यूसेक पानी दिल्ली के वजीराबाद तक नहीं आता, तब तक पानी की कमी जारी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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