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पानी भाप बन उड़ जाता है; CM रेखा गुप्ता के बयान पर दिल्ली में सियासी भूचाल, क्या है पूरा सच

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह पानी के भाप पर बनकर उड़ने को दिल्ली में पानी की कमी की वजह बता रही है। हालांकि ये वीडियो पूरे भाषण का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे बीच में काटकर वायरल किया जा रहा है। 

पानी भाप बन उड़ जाता है; CM रेखा गुप्ता के बयान पर दिल्ली में सियासी भूचाल, क्या है पूरा सच

दिल्ली में जारी जल संकट के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। उनका 12 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह पानी की किल्लत पर बात करती नजर आ रही है और पानी के इवैपोरेशन को पानी की कमी का कारण बता रही है। सीएम रेखा गुप्ता इस बयान पर विपक्ष भी तंज कसता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट में चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पानी की कमी के लिए सूरज को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने पानी की किल्लत के लिए सिर्फ इवैपोरेशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया था और पानी की लीकेज पर भी बात की थी। बीजेपी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए सफाई दी है।

क्या था पूरा बयान

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, आज कल के समय में जब इतनी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वह इवैपोरेट हो जाता है जिसके कारण कमी होती है। कुछ लीकेज हो जोती है तो उसके चलते शॉर्टेज हो जाता है। मैंने तुरंत हरियाणा के सीएम को फोन किया और उन्होंने कहा कि हम आपको एक्सट्रा पानी देंगे ताकी दिल्ली को पानी की कमी ना हो।

दिल्ली में क्यों हो रही पानी की कमी?

सीएम रेखा गुप्ता ने पानी लीकेज को भी जल सकंट का बड़ा कारण बताया है जिसे ट्रांसमिशन लॉस भी कहते हैं। दरअसल दिल्ली पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। इसका करीब 61 फीसदी हिस्सा हरियाणा से और 25 फीसदी हिस्सा उत्तप प्रदेश से और बाकी बच्चा हिस्सा ग्राउंडवाटर सोर्स से आता है। दिल्ली में पानी का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है।

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हरियाणा के मुनक नहर से 55 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के बावजूद कोई खास राहत नहीं मिली है। आम तौर पर दिल्ली में पानी की कुल मांग 1250 mgd है लेकिन इसे मिलता केवल 1,002 mgd है। अब भीषण गर्मी के बीच ये उपलब्ता इससे भी घटकर ल 904-905 mgd रह गई है।

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फिलहाल की स्थिति पर गौर करें तो यमुना नदी का प्राकृतिक रास्ता पूरी तरह सूख चुका है। वहीं हरियाणा से पानी आने के दो मुख्य माध्यम है, एक हथनीकुंड बैराज और दूसरा मुनक नहर। मुनक नहर का रास्ता सीमीत है, इसके लिए पानी की कमी पूरी नहीं हो पाती और हथनीकुंड बैराज से आने वाला पानी ट्रांसमिशन लॉस के चलते दिल्ली तक पूरा नहीं पहुंच पाता। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि 200 से 225 क्यूसेक पानी दिल्ली के वजीराबाद तक नहीं आता, तब तक पानी की कमी जारी रह सकती है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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Rekha Gupta
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