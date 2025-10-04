CM Rekha Gupta Visit Yamuna Before Chatth छठ पूजा से पहले ऐक्शन मोड में CM रेखा गुप्ता, खुद यमुना के बीच जाके लिया जायजा, Ncr Hindi News - Hindustan
छठ पूजा से पहले ऐक्शन मोड में CM रेखा गुप्ता, खुद यमुना के बीच जाके लिया जायजा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को यमुना घाटों का निरीक्षण किया और नदी पर नौका सवारी करके भी प्रबंधों को देखा।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाSat, 4 Oct 2025 05:50 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को यमुना घाटों का निरीक्षण किया और नदी पर नौका सवारी करके भी प्रबंधों को देखा। पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के साथ आई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 25 से 28 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले चार दिवसीय छठ महोत्सव की समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रेखा गुप्ता ने पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार द्वारा नदी के दोनों किनारों पर अस्थायी घाट बनाए जाएंगे। बहरहाल, उन्होंने यह साफ किया कि अदालतों ने यमुना जल में विसर्जन की अनुमति नहीं दी है। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यमुना नदी और अन्य क्षेत्रों में अस्थायी व्यवस्था के लिए कम से कम 100 जगहों की पहचान की है और वहां प्रबंध किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि घाटों को तैयार किए जाने की जिम्मेदारी विभाग द्वारा संभाली जाएगी जबकि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) कालिंदी कुंज में हर साल दिखाई देने वाले सफेद झाग को हटाने के लिए कार्य करेगा। दिवाली के छह दिन बाद छठ महापर्व मनाया जाता है। इसके तहत सूर्य देव को अर्घ्य पानी में उतर कर श्रद्धालु अर्घ्य देते हैं जिनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं।