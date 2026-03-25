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घर में तो कोई आ नहीं सकता था, 18 लाख की कॉफी मशीन क्यों? केजरीवाल पर रेखा गुप्ता का तंज

Mar 25, 2026 04:29 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में CAG की रिपोर्ट रखते हुए कहा- ये रिपोर्ट एक नैतिक पतन का दस्तावेज है, जो दिल्ली की जनता को आम आदमी आम आदमी बोलकर उन्होंने खुद को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा।

घर में तो कोई आ नहीं सकता था, 18 लाख की कॉफी मशीन क्यों? केजरीवाल पर रेखा गुप्ता का तंज

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में CAG की रिपोर्ट रखते हुए कहा- "ये रिपोर्ट एक नैतिक पतन का दस्तावेज है, जो दिल्ली की जनता को आम आदमी आम आदमी बोलकर उन्होंने खुद को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा।" उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा- घर में किसी के आने की इजाजत नहीं थी, तो 18 लाख की कॉफी मशीन से कॉफी कौन पीता था?

50 एसी 70 पंखे लगाकर बनाया शीशमहल

रेखा गुप्ता ने कहा- हम सबको याद होगा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के 10 एसी के बारे में कैसी-कैसी बातें होती थीं। हम पूछना चाहते हैं कि 50 एसी और 70 पंखे लगाकर कौन सा महल बनाया था, जो शीला दीक्षित जी के 10 एसी से कम था। गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए था।

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7 लाख में लगवाई खाना ले जाने वाली लिफ्ट

आज बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पढ़ी गईं। Dumbwaiter की चर्चा करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, कई चीजें तो हमें भी नहीं पता हैं। वो कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर खाना ले जाने के लिए लिफ्ट होती है। इतने नौकर थे, स्टाफ था, वो क्या करते थे। खाना नीचे से ऊपर ले जाने के लिए 7 लाख की लिफ्ट लगाई गई।

18 लाख की कॉफी मशीन, मगर पीता कौन था?

18 लाख रुपये की कॉफी की मशीन। सीएम रेखा ने तंज भरे अंदाज में पूछा- घर में तो किसी के आने की इजाजत नहीं थी। न एमएलए, न जनता... तो वो कॉफी पीता कौन था? जिस तरीके से उस घर को बनाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर्मशाला में रहती हूं। सीएम रेखा ने तंज कसते हुए कहा- अक्ष्यक्ष जी आप भी धर्मशाला में हैं, हम भी धर्मशाला में हैं, दिल्ली की जनता भी धर्मशाला में है। दिल्ली में एक ही महल है- शीशमहल।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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