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Delhi Budget 2026 : रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी दिल्ली का बजट, महिलाओं-छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान संभव

Mar 24, 2026 07:48 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 24 मार्च को अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगी। सरकार इस बार भी महिलाओं से लेकर छात्रों और कारोबारियों को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से पहले सोमवार को सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी।   

Delhi Budget 2026 : रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी दिल्ली का बजट, महिलाओं-छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान संभव

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 24 मार्च को अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगी। सरकार इस बार भी महिलाओं से लेकर छात्रों और कारोबारियों को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से पहले सोमवार को सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल ‘खीर सेरेमनी’ के साथ शुरू हुआ है। हालांकि, विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्र का बहिष्कार करने की धमकी दी है।

रेखा गुप्ता ने पेश किया दिल्ली का आर्थिक लेखा-जोखा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करते हुए कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण राजधानी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी को एक विश्वस्तरीय, समावेशी, न्यायसंगत और रहने योग्य शहर बनाना है ताकि हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। सीएम गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर अपने ‘विकसित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ के संकल्प को दोहराते हुए कहा था कि यह बजट राजधानी के लगभग 3 करोड़ दिल्लीवासियों के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 5.31 लाख रुपये रहने का अनुमान

आर्थिक सर्वेक्षण में अनुसार साल 2025-26 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर करीब 13,27,055 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.42 प्रतिशत ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 5,31,610 रुपये रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब ढाई गुना अधिक है। हालांकि सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में धीमी रही है।

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अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान 86.32 प्रतिशत है , जबकि उद्योग का हिस्सा 12.88 प्रतिशत और कृषि का 0.80 प्रतिशत है। राज्य का राजस्व अधिशेष भी बरकरार है, जो करीब 9661.31 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, एक लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 59,300 करोड़ रुपये योजनाओं और कार्यक्रमों पर आवंटित किए गए हैं।

पिछली बार पेश किया था 1 लाख करोड़ का बजट

गौरतलब है कि दिल्ली का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1,00,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से 59,300 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। यह राशि 2024-25 के बजट अनुमान में निर्धारित 39,000 करोड़ रुपये की तुलना में 20,300 करोड़ रुपये अधिक है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rekha Gupta Delhi News
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