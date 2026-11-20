दिल्ली में बसों से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार सुबह 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखकार रवाना किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को केवल शहर की सीमाओं तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर और पड़ोसी राज्यों के अनेक शहरों से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन कामकाज और अन्य आवश्यकताओं के लिए यहां आते हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि इन शहरों के बीच बस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए, जिससे लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह विचार शुक्रवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ (उत्तर प्रदेश) के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों से प्रतिदिन रोजगार, व्यापार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आने वाले लोगों को सुविधाजनक, भरोसेमंद और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके।

इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्यजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के अधिक विकल्प उपलब्ध होने से सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा, यातायात जाम की समस्या में राहत मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच एक ऐसा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क विकसित करना है, जो आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे। विशेष रूप से उन लोगों को इसका लाभ मिले, जो प्रतिदिन लंबी दूरी तय करके दिल्ली में काम करने आते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से उनका समय और यात्रा का खर्च बचेगा तथा आवागमन अधिक आरामदायक बनेगा।

100 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के बस बेड़े में शामिल शुक्रवार को रवाना की गईं 100 नई इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें 9 मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबाई की हैं। सभी बसें शून्य उत्सर्जन वाली लो-फ्लोर और वातानुकूलित हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके शामिल होने से दिल्ली के बस बेड़े की संख्या बढ़कर लगभग 7,088 हो गई है, जिसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं। दिल्ली देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा रखने का गौरव कायम रखे हुए है।

आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू आनंद विहार आईएसबीटी और हापुड़ बस स्टेशन के बीच 12 पूर्णतः इलेक्ट्रिक बसों की अंतरराज्यीय सेवा शुरू की गई है, जो दिल्ली, गाजियाबाद, पिलखुवा और हापुड़ के दैनिक यात्रियों को नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। दोनों दिशाओं में बसें निर्धारित समय पर हर 20 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। यह सेवा गढ़ोली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर, डाबर, मोहन नगर, न्यू व ओल्ड गाजियाबाद बस स्टैंड, हापुड़ चुंगी, आईएमएस कॉलेज (डासना), मसूरी, छिजारसी, कुलेच नगर, पिलखुवा और निजामपुर सहित प्रमुख स्टॉपेज से होकर गुजरेगी। इस रूट का किराया 124 रुपये तय किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन बने पहली पसंद: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सार्वजनिक परिवहन को आम लोगों की पहली पसंद बनाया जाए। इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और पड़ोसी शहरों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। इससे जहां यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, वहीं निजी वाहनों की संख्या और उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार से प्रतिदिन आवागमन करने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही, यह पहल दिल्ली को स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन व्यवस्था वाला शहर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

2028-29 तक 14,000 बसों का लक्ष्य: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 100 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से दिल्ली का बस बेड़ा 7,088 हो गया है, जिसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें हैं। दिल्ली देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा रखने वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। हमारा लक्ष्य 2028-29 तक बस बेड़े को लगभग 14,000 तक पहुंचाना है।