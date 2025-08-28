कॉलेज,दोस्ती और गिटार; दिल्ली की U-स्पेशल बस में रेखा गुप्ता का दिखा अलग अंदाज

ये इलेक्ट्रिक बसें 25 से ज़्यादा रूट्स पर चलेंगी और मेट्रो स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेंगी। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगे हैं और इनमें रेडियो भी चलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि यू-स्पेशल बसें विश्वविद्यालय की जीवनरेखा हुआ करती थीं, हजारों छात्र अपने कॉलेजों तक आते-जाते थे।

दिल्ली में फिर यू-स्पेशल बसों ने वापसी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को छात्रों के लिए सुविधाजनक यात्रा विकल्प देने के प्रयास में, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू-स्पेशल बस सेवा को फिर से शुरू किया। इस यू-स्पेशल बस सेवा को 25 बसों के साथ शुरू किया गया है, जो डीयू (DU) के 67 कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को कवर करेंगी। इस बीच रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल से इस स्पेशल बस का एक वीडियो शेयर किया है,जिसमें वह युवाओं के साथ देशभक्ति गाना गुनगुनाती दिख रही हैं।

अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए रेखा गुप्ता ने लिखा कि कॉलेज, दोस्ती और गिटार….लौट आई है U-SPECIAL। 28 सेकेंड की इस छोटी सी क्लिप में सीएम आगे की सीट पर बैठी हैं तो वहीं उनके सामने एक युवा गिटार बजाने के साथ ऐ मेरे वतन... गाना भी गा रहा है। उनके पीछे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी हैं। वीडियो देखकर लगता है जैसे पूरी U-स्पेशल बस ही देशभक्ति के रंग में रंग गई है।

बता दें कि ये इलेक्ट्रिक बसें 25 से ज़्यादा रूट्स पर चलेंगी और मेट्रो स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेंगी। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगे हैं और इनमें रेडियो भी चलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा, "पिछली सरकारें यू-टर्न लेती थीं, जबकि हमारी सरकार हमेशा आगे बढ़ती है और दिल्ली को आगे ले जा रही है।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यू-स्पेशल बसें विश्वविद्यालय की जीवनरेखा हुआ करती थीं, जिनमें हजारों छात्र अपने कॉलेजों तक आते-जाते थे, लेकिन इस सेवा को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कार्यक्रम में कहा, "मैंने 1998 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय छोड़ दिया था और ये बसें भी उसी समय बंद हो गई थीं। अब मैं विश्वविद्यालय वापस आ रही हूं और मेरे साथ ये बसें भी।"

रेखा गुप्ता ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में हिंदी में उन बसों में यात्रा करते हुए बिताए गए समय को याद किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "यह सिर्फ एक बस नहीं है, बल्कि दोस्ती, गपशप और हंसी की चलती-फिरती दुनिया है। जहां हम सीढ़ियों पर बैठकर अंताक्षरी खेलते थे, आज आप एफएम सुनेंगे, लेकिन भावनाएं वही रहेंगी।" एक और पोस्ट में, उन्होंने कहा कि ये नई बसें उत्तरी और दक्षिणी परिसर, जेएनयू, आईआईटी दिल्ली और अन्य संस्थानों को सीधे जोड़ेंगी।