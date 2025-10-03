दिल्ली को मिलेगी एक नए केंद्रीय विद्यालय की सौगात, सीएम गुप्ता ने बताया शहर के किस इलाके में खुलेगा

सीएम गुप्ता ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का हमेशा से मानना ​​रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि पीएम का ध्यान शिक्षा को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय समग्र विकास का साधन बनाने पर है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शु्क्रवार को शहरवासियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह स्कूल शहर के यमुना पार क्षेत्र में खोला जाएगा और दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को जमीन भी उपलब्ध करा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नया स्कूल उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सोनिया विहार क्षेत्र में खजूरी खास पुलिस स्टेशन के पास खजूरी खास में बनेगा।

इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा स्कूल के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था पूरी कर दी गई है, साथ ही इस नए विद्यालय को KVS द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है। बयान के अनुसार शुरुआत में इस स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाएं ही संचालित होंगी, और प्रत्येक कक्षा में एक ही सेक्शन होगा। आगे कहा गया कि यह विद्यालय सिविल क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होगा और आने वाले सालों में इसका विस्तार भी किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली में 46 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं।

इस मौके पर रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में, दिल्ली सहित देश भर में स्थापित किए जा रहे केंद्रीय विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे और लाखों बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेंगे।