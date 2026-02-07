दिल्ली के लोगों का सफर होगा आसान, सीएम गुप्ता ने बताया शहर को कब मिलेगी 500 ई-बसों की सौगात
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मटियाला में दिल्ली की शहरी चमक और गांव-देहात की पारंपरिक संस्कृति एक साथ सांस लेती है। इसलिए इसके संपूर्ण विकास के लिए हर मोर्चे पर काम किया जाएगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, सड़कें बनेंगी, पेयजल व्यवस्था पर काम होगा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।'
राष्ट्रीय राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा लोगों के सफर को और सुगम बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि रविवार से राजधानी की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी। इस बारे में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली जिले के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने के दौरान ऐलान किया।
मटियाला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश का ऐसा शहर बन चुका है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को 500 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद राजधानी में ई-बसों की कुल संख्या बढ़कर 4,000 हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य आने वाले दो वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाकर 11,000 तक पहुंचाने का है, ताकि शहर के हर कोने तक ई-बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
'मटियाला को हमारी सरकार ने दिया सबसे ज्यादा फंड'
मुख्यमंत्री ने कहा कि मटियाला दिल्ली का एक ग्रामीण और सबसे बड़ा विधानसभा क्षत्रों में से एक है और यहां के विकास के लिए उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा फंड आवंटित किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी 1,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही कहा कि जब तक ग्रामीण इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तब तक ‘विकसित दिल्ली’ का सपना साकार नहीं हो सकता।
सांसद और विधायक की जमकर तारीफ की
इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली दिल्ली सरकार पर ग्रामीण विकास बोर्ड को लगभग पंगु बनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वर्तमान सरकार ने इसे फिर से सक्रिय कर दिया है। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और मटियाला विधायक संदीप सहरावत की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी कोशिशों से ही क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के पहले ही वर्ष में दिल्ली की कई पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
'शहरी चमक व पारंपरिक संस्कृति लेती है एक साथ सांस'
इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मटियाला विधानसभा आज विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक नई शुरुआत का साक्षी बना है। यहां 400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मटियाला में दिल्ली की शहरी चमक और गांव-देहात की पारंपरिक संस्कृति एक साथ सांस लेती है। इसलिए इसके सर्वांगीण विकास के लिए हर मोर्चे पर काम किया जाएगा। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, सड़कें बनेंगी, पेयजल व्यवस्था पर काम होगा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।'
आगे उन्होंने लिखा, 'पिछले एक वर्ष में मटियाला ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन जैसी अनेक जनसुविधाओं के तेज विस्तार को देखा है। अब इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार इस क्षेत्र के व्यापक कायाकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।