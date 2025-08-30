cm rekha gupta says delhi govt will make boundaries of 11 districts equivalent to mcd zones दिल्ली के 11 जिलों की सीमाओं को एमसीडी जोन के बराबर बनाएगी रेखा सरकार, क्या मकसद?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के 11 जिलों की सीमाओं को एमसीडी जोन के बराबर बनाएगी रेखा सरकार, क्या मकसद?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के 11 जिलों की सीमाओं को एमसीडी जोन के बराबर करेगी। क्या है इसका मकसद? इस फैसले से क्या बदलेगा? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 04:00 PM
दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के 11 जिलों की सीमाओं को एमसीडी जोन के बराबर करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से अधिकारियों के बीच अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता आएगी। साथ ही सीमा संबंधी मसले दूर होंगे। इससे राज्य सरकार की विकास और जन कल्याणकारी कार्यों को आसानी लागू करने में मदद मिलेगी।

उत्तर दिल्ली जिला विकास समिति के अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को आसानी से अमल में लाने और अधिकारियों के बीच उनके अधिकार क्षेत्र की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए 11 जिलों की सीमाओं को MCD के 12 जोन के बराबर करने जा रही है।

सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पहले दिन से ही जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों को कर्मचारी और वित्तीय संसाधन देकर मजबूत की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

सीएम रेखा गुप्तान ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने एक दो-स्तरीय ढांचा बनाया है। इसमें राज्य स्तर पर सर्वोच्च समिति और 11 जिला विकास समितियां शामिल हैं। हमारा लक्ष्य दिल्ली में सुशासन लाना है। हम 11 जिलों में से हर एक में मिनी सचिवालय स्थापित करना चाहते हैं ताकि लोग बिना किसी झिझक के वहां अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें।

इन जिला विकास समितियों का मकसद निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका मकसद एक जिम्मेदार, जवाबदेह प्रशासन भी देना है। इन समितियों में इलाके के चुने हुए प्रतिनिधि (विधायक और नगर पार्षद), रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। इनमें अलग-अलग विभागों के जिला-स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे।