हमें परंपराओं का आंख मूंदकर पालन नहीं करना चाहिए, CM रेखा गुप्ता का युवाओं को संदेश

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमें परंपराओं का आंख मूंदकर पालन नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं ने हमें नए विचारों की शक्ति दिखाई है। युवा इनोवेटर्स ने साबित कर दिया है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो विकास की गति को चार गुना बढ़ा सकते हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि भारत के युवाओं ने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सही अवसर दिए जाएं तो वे विकास की गति को चौगुना बढ़ा सकते हैं। सीएम गुप्ता ने बुधवार को उन पर हुए हमले के बाद शुक्रवार से आधिकारिक तौर पर अपने सार्वजनिक कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिए हैं। उन पर उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में एक 41 साल के आदमी ने हमला बोल दिया था।

उन्होंने दिल्ली सरकार के औद्योगिक आइडियाथॉन 2025 में भाग लिया और 12 विजेताओं की घोषणा की। सीएम गुप्ता ने कार्यक्रम में युवाओं से कहा कि हमें परंपराओं का आंख मूंदकर पालन नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं ने हमें नए विचारों की शक्ति दिखाई है। सालों तक भारत की जनसंख्या को बोझ समझा जाता रहा, लेकिन आज यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे युवा अन्वेषकों (इनोवेटर्स) ने साबित कर दिया है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो वे दिल्ली के विकास की गति को चार गुना बढ़ा सकते हैं।

कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में दिल्ली की विशेष भूमिका है। अगर हम जनभागीदारी से काम करें तो दिल्ली न केवल विकास के अपने पिछड़ेपन को दूर करेगी बल्कि भारत का सबसे सुंदर और बेहतरीन शहर भी बनेगी।

एक महीने तक चले आइडियाथॉन में लगभग 1200 रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें से 652 वैध पाए गए। 124 प्रारंभिक क्वालीफायर, 40 फाइनलिस्ट और अंततः 12 विजेता चुने गए। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिन में पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी 40 फाइनलिस्ट टीमों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का शासन-प्रशासन कई राज्यों से बड़ा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली कई देशों से बड़ी है। 3 करोड़ की आबादी के साथ यहां विकास प्रबंधन की चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है। आज के आइडियाथॉन ने युवाओं को सीधे नीति-निर्माण के केंद्र में ला दिया है।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को वेबसाइट पर लगभग 2 लाख इंप्रेशन और लगभग 1200 रजिस्ट्रेशन मिले। उन्होंने कहा कि पेश किए गए 40 विचारों में से प्रत्येक को एक किताब में दर्ज किया जाएगा ताकि नीति निर्माता जरूरत पड़ने पर उस पर पुनर्विचार कर सकें।