दिल्ली खतरे में नहीं, राजधानी में बाढ़ को लेकर सरकार की क्या तैयारी; CM रेखा गुप्ता ने बताया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी खतरे में नहीं है। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीएम ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। जितना पानी आएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। पिछले छह महीनों में हमने नालों से गाद निकालने का काम किया है और अब कोई रुकावट नहीं है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बार 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर 207 मीटर या उससे ऊपर जाने की आशंका है। लेकिन, मैं लोगों को आश्वस्त कर सकती हूं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पानी बाढ़ के मैदानों से आगे नहीं आएगी। हम हर घंटे रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दिल्ली खतरे में नहीं है। उन्होंने बताया कि 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था।

सीएम गुप्ता ने एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा कि पानी के यहां पहुंचने में औसतन 72 घंटे लगते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। तैयारी ऐसी है कि जितना पानी आएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। पिछले छह महीनों में हमने नालों से गाद निकालने का काम किया है और अब कोई रुकावट नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यमुना के डूब क्षेत्र प्रभावित होंगे। बाढ़ उसी क्षेत्र तक सीमित रहेगी।

इस बीच सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी एक बयान में इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डूब क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तटबंधों पर चौबीसों घंटे गश्त शुरू कर दी गई है और रेगुलेटर और पंपों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

लोगों से सतर्क रहने और अधिकारियों को पूरा सहयोग देने का आग्रह करते हुए वर्मा ने कहा कि समय पर कार्रवाई और सामूहिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करेगी कि जन सुरक्षा के हित में हर एहतियात बरती जाए। मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार यमुना के जलस्तर में वृद्धि पर कड़ी नजर रख रही है।

उन्होंने कहा कि हथनीकुंड बैराज से पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक को पार कर गया है। पुराने रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 204.87 मीटर पर बह रहा है। पूर्वानुमान बताते हैं कि अगले 36 से 48 घंटों में जलस्तर 206 मीटर के खतरे के निशान को पार कर सकता है।