दुर्घटनाओं के लिए वाहन नहीं, चालक जिम्मेदार; EV नीति पर बोलते हुए CM रेखा गुप्ता का एक आग्रह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार एक नए मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति पर काम कर रही है। कहा कि 2026 के अंत तक दिल्ली में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम गुप्ता ने कहा कि दुर्घटनाओं के लिए चालक जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं हर मिनट, हर घंटे होती हैं। इसके लिए वाहन जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि चालक जिम्मेदार हैं। हमें भारतीयों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। कई लोग सीट बेल्ट न पहनने में गर्व महसूस करते हैं। यातायात नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर आपको विदेश में यातायात के नियम तोड़ने में डर लगता है, तो आपको यहां उन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

सीएम गुप्ता ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया। कहा कि सरकार की खातिर नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए इनका पालन करें। उन्होंने दिल्ली में कूड़े के पहाड़, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी लगातार बनी रहने वाली समस्याओं को स्वीकार किया। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार इन समस्याओं का समाधान कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि हम आपको एक बेहतरीन बाजार दे सकते हैं, ताकि आप दिल्ली में तरह-तरह के इलेक्ट्रिक वाहन ला सकें और लोग उन्हें खरीद सकें। सीएम ने कहा कि 2026 तक हम अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन शामिल कर लेंगे। दिल्ली में हर तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक होना चाहिए। हम हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक आदर्श इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 विकसित कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है - दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना।