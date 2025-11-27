Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCM Rekha Gupta said Delhi govt to hold camps for returning money to people in unclaimed accounts
लावारिस धन को लोगों को वापस दिलाएगी दिल्ली सरकार, बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी

लावारिस धन को लोगों को वापस दिलाएगी दिल्ली सरकार, बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी

संक्षेप:

दिल्ली सरकार बैंक खातों में पड़े लावारिस धन को लोगों को वापस कराएगी। सरकार इसके लिए विशेष शिविर लगाएगी। सीएम गुप्ता ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वित्त मंत्रालय के 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत आयोजित एक विशाल शिविर में ये बातें कहीं।

Thu, 27 Nov 2025 02:31 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार बैंक खातों में पड़े लावारिस धन को लोगों को वापस कराएगी। सरकार इसके लिए विशेष शिविर लगाएगी। सीएम गुप्ता ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वित्त मंत्रालय के 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत आयोजित एक विशाल शिविर में ये बातें कहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों के खातों में पड़े लावारिस धन को वापस दिलाने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना 'सही नीयत और सही नीति' का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब तक लोगों को 80 करोड़ रुपए वापस कर चुकी है।

सीएम गुप्ता ने शहर के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वित्त मंत्रालय के 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत आयोजित एक विशाल शिविर में भाग लिया। अक्टूबर में केंद्र सरकार ने देश भर में लोगों में जागरुकता बढ़ाने और बैंकों, बीमा, म्यूचुअल फंड और पेंशन में जमा धन सहित उनकी वित्तीय संपत्तियों को वापस पाने में उनकी मदद करने के लिए यह अभियान शुरू किया था।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत यह एक शानदार पहल है। विभिन्न कारणों से वर्षों से लावारिस खातों में पड़े लोगों के करोड़ों रुपए वापस किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार बैंकों के सहयोग से शिविर भी लगाएगी और लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने में मदद करेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।