लावारिस धन को लोगों को वापस दिलाएगी दिल्ली सरकार, बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी
दिल्ली सरकार बैंक खातों में पड़े लावारिस धन को लोगों को वापस कराएगी। सरकार इसके लिए विशेष शिविर लगाएगी। सीएम गुप्ता ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वित्त मंत्रालय के 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत आयोजित एक विशाल शिविर में ये बातें कहीं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों के खातों में पड़े लावारिस धन को वापस दिलाने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना 'सही नीयत और सही नीति' का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब तक लोगों को 80 करोड़ रुपए वापस कर चुकी है।
सीएम गुप्ता ने शहर के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वित्त मंत्रालय के 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत आयोजित एक विशाल शिविर में भाग लिया। अक्टूबर में केंद्र सरकार ने देश भर में लोगों में जागरुकता बढ़ाने और बैंकों, बीमा, म्यूचुअल फंड और पेंशन में जमा धन सहित उनकी वित्तीय संपत्तियों को वापस पाने में उनकी मदद करने के लिए यह अभियान शुरू किया था।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत यह एक शानदार पहल है। विभिन्न कारणों से वर्षों से लावारिस खातों में पड़े लोगों के करोड़ों रुपए वापस किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार बैंकों के सहयोग से शिविर भी लगाएगी और लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने में मदद करेगी।