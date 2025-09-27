CM Rekha Gupta said Delhi govt plans to build 100 automated parking facilities दिल्ली में पार्किंग की समस्या दूर होगी, CM रेखा गुप्ता ने बताया सरकार का प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में पार्किंग की समस्या दूर होगी, CM रेखा गुप्ता ने बताया सरकार का प्लान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ग्रेटर कैलाश में एक बहुस्तरीय ऑटोमेटिक शटल टाइप पार्किंग का उद्घाटन किया। 63.74 करोड़ रुपए से बनाए गए इस पार्किंग में 399 वाहन खड़े हो सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली की पार्किंग समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्लान बना लिया है। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 09:46 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ग्रेटर कैलाश में एक बहुस्तरीय ऑटोमेटिक शटल टाइप पार्किंग का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी की पार्किंग समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए शहर भर में लगभग 100 ऐसी पार्किंग स्थापित करने की योजना बना रही है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा 63.74 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस ऑटोमेटिक पार्किंग में 399 वाहन खड़े हो सकते हैं। इसका उद्देश्य दक्षिणी दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक में भीड़भाड़ को कम करना है।

पार्किंग के उद्घाटन समारोह में सीएम गुप्ता ने कहा कि पार्किंग दिल्ली में एक बड़ी समस्या है। इससे ट्रैफिक जाम और लोगों के बीच विवाद पैदा होते हैं। हमारी सरकार तकनीक-आधारित समाधानों के माध्यम से इसे दूर करने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 ऑटोमेटिक पार्किंग स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।

2245 वर्ग मीटर में फैले इस पार्किंग परिसर में एक बेसमेंट, भूतल और 7 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल पर 57 कारों की क्षमता है। इसमें 5 कार लिफ्ट, 1.5 लाख लीटर क्षमता का एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक और फायर फाइटिंग सिस्टम भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की लागत में 10 वर्षों का संचालन और रखरखाव भी शामिल है।

इस कार्यक्रम में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक शिखा रॉय, एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।