सरफिरा सा लग रहा था, हमने तो सोचा भी नहीं था; रेखा गुप्ता ने सुनाई हमले वाले दिन की कहानी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए अटैक को 10 दिन बीत चुके हैं,आरोपी राजेशभाई खिमजी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। अटैक के बाद उसकी मंशा और प्लानिंग से लेकर उससे जुड़े और लोगों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। अपने ऊपर हुए हमले पर रेखा गुप्ता ने पहली बार विस्तार से बात की है। न्यूज 18 को दिए ताजा इंटरव्यू में उन्होंने उस दिन की पूरी कहानी बताई है। रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो जाएगा।

रेखा गुप्ता ने हमले के बाद न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि उस दिन जनसुनवाई ही चल रही थी। दूर-दराज से लोग मुझसे आकर मिलते हैं। इनमें बेसहारा,गरीब, शोषित से लेकर हर तरह के लोग शामिल होते हैं। उस दिन सिक्योरिटी भी इतनी टाइट नहीं रहती। जनसुनवाई में आने वाले लोगों की सिक्योरिटी चेक भी ऐसा नहीं होता। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली से भी नहीं बल्कि बाकी राज्यों से भी लोग आते हैं। तो गुजरात से आया वो भी एक भाई था।

रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि वो आया तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हां सरफिरा सा लग रहा था। आते ही उसने कहा मैं गुजरात से हूं, जेल में है... छोड़ दो...सुप्रीम कोर्ट से कहो... उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। दिल्ली सीएम ने आगे बताया कि मैंने भी कहा कि ठीक है सुनते हैं आपकी बात, दिखने में भी मासूम सा नहीं था,अच्छा हट्टा-कट्टा था। रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि मैंने कहा कि ठीक है सुनेंगे आपकी,आगे बढ़िए... तभी वो मुझ पर झपट पड़ा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हमले के बाद मैंने बैठकर सोचा,पहले तो बड़ा सदमा लगा कि मेरे साथ यह सब कैसे हुआ? फिर मुझे लगा कि पहलगाम हमले में अपनों को खोने वालीं उन महिलाओं का क्या? उनका क्या दोष था, वो तो बेचारी अपने पति-परिवार के साथ पिकनिक मनाने गई थीं, हनीमून मनाने गई थीं। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो, उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?