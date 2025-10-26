रेखा गुप्ता खरना पूजा में हुईं शामिल, बोलीं- दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मनाई जा रही छठ

संक्षेप: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।

दिल्ली सरकार ‘विरासत भी और विकास भी’ के मंत्र के साथ प्रत्येक त्योहार को जन-सहभागिता और पारंपरिक गरिमा के साथ मना रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज छठ महापर्व की खरना पूजा में शामिल हुईं। उन्होंने दिल्लीवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।

रेखा गुप्ता ने शुभकामनाएं देते हुए कहा- “छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल प्रतीक है। ये पर्व हमें एकता, समरसता, स्वच्छता और श्रद्धा का संदेश देता है। छठ केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि अनुशासन, आस्था और सामूहिक सद्भाव का भी प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह महापर्व केवल आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने बताया, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि छठ पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन न होकर, स्वच्छता, संस्कृति और सुशासन का प्रतीक बने। सरकार यह सुनिश्चित किया है कि हर श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के पूजा-अर्चना कर सके। इस बार छठ महापर्व की हर झलक भव्य, दिव्य और यादगार होगी।"