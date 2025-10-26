Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCM Rekha Gupta participated in the 'Kharna Puja' of Chhath Mahaparv; see pictures.
रेखा गुप्ता खरना पूजा में हुईं शामिल, बोलीं- दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मनाई जा रही छठ

रेखा गुप्ता खरना पूजा में हुईं शामिल, बोलीं- दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मनाई जा रही छठ

संक्षेप: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।

Sun, 26 Oct 2025 10:16 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार ‘विरासत भी और विकास भी’ के मंत्र के साथ प्रत्येक त्योहार को जन-सहभागिता और पारंपरिक गरिमा के साथ मना रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज छठ महापर्व की खरना पूजा में शामिल हुईं। उन्होंने दिल्लीवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।

रेखा गुप्ता ने शुभकामनाएं देते हुए कहा- “छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल प्रतीक है। ये पर्व हमें एकता, समरसता, स्वच्छता और श्रद्धा का संदेश देता है। छठ केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि अनुशासन, आस्था और सामूहिक सद्भाव का भी प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह महापर्व केवल आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है।”

CM rekha

मुख्यमंत्री ने बताया, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि छठ पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन न होकर, स्वच्छता, संस्कृति और सुशासन का प्रतीक बने। सरकार यह सुनिश्चित किया है कि हर श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के पूजा-अर्चना कर सके। इस बार छठ महापर्व की हर झलक भव्य, दिव्य और यादगार होगी।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का अनूठा प्रतीक है। सूर्योपासना और पर्यावरण संरक्षण का यह उत्सव हमें अनुशासन, शुद्धता और सामूहिकता का संदेश देता है। मुख्यमंत्री के अनुसार वह प्रार्थना करती हैं कि सूर्यदेव सबके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं और हमारी दिल्ली हमेशा उज्ज्वल, स्वच्छ और समृद्ध बनी रहे।

Cm rekha guptaCm rekha gupta
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Rekha Gupta अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।