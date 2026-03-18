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दिल्ली पालम अग्निकांड की जांच के आदेश, अब तक 9 लोगों की मौत; बचाव अभियान पर CM-LG की नजर

Mar 18, 2026 01:28 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक आवासीय इमारत में आग लगने से अब तक 9 लोगों की मौत होने की खबर है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। आग बुझाने में दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

दिल्ली पालम अग्निकांड की जांच के आदेश, अब तक 9 लोगों की मौत; बचाव अभियान पर CM-LG की नजर

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक आवासीय इमारत में आग लगने से अब तक 9 लोगों की मौत होने की खबर है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। आग बुझाने में दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम गुप्ता ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि आवासीय इमारत में लगी इस दुर्भाग्यपूर्ण आग की खबर सुनकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, दिल्ली फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के पालम इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी आग की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। आग की लपटों से बचने के लिए इमारत से कूदने वाले दो अन्य लोगों का इलाज चल रहा है।

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बुधवार सुबह लगी इस आग में एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें तीन पुरुष शामिल हैं। अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि बचाव अभियान पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी जरूरी मदद प्रदान की जा रही है।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पालम मेट्रो स्टेशन के पास एक रिहायशी इमारत में लगी आग की घटना से मैं बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों के साथ हैं।

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दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को सुबह करीब 7 बजे पालम मेट्रो स्टेशन के पास स्थित इमारत में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद 30 दमकल गाड़ियों के साथ एक व्यापक अग्निशमन और बचाव अभियान शुरू किया गया। इस घटना में अब तक नौ मौतें बताई जा रही हैं और तीन लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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