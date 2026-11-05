चावड़ी बाजार इमारत हादसे के बाद ऐक्शन में सीएम; दो अधिकारी निलंबित, ठेकेदार के खिलाफ FIR
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की रेस्क्यू टीम ने मलबे से दो शव निकाले हैं, जबकि दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने चार घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शहर के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत के ढहने की घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, साथ ही इलाके से संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव बेहतर इलाज और इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। घटना को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।'
'अलग-अलग टीमें युद्धस्तर पर बचाव कार्य KJ रहीं'
इस बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत के ढहने की खबर सुनकर बहुत चिंता हुई। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। MCD, DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव कार्य (रेस्क्यू ऑपरेशन) चला रही हैं।’
'हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता'
इसके साथ ही कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीएम गुप्ता ने लिखा, 'मैंने इलाके के AE और JE को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। टीमें मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'
सुबह करीब 9.50 बजे हुआ हादसा
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह इमारत सुबह करीब 9.50 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास 'गली सितारा' में ढह गई। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की रेस्क्यू टीम ने मलबे से दो शव निकाले हैं, जबकि दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने चार घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। साथ ही, मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका है। MCD के एक अधिकारी ने बताया कि इस इमारत में निर्माण कार्य करीब 15 दिन पहले ही रोक दिया गया था।
बिना किसी इंजीनियरिंग मानक के बनी थी इमारत
अधिकारी के मुताबिक, जिस समय यह इमारत ढही, उस समय मजदूर छत के नीचे लगे सपोर्ट सिस्टम को हटा रहे थे। अधिकारी ने कहा, 'इस्तेमाल की गई सामग्री बिना किसी इंजीनियरिंग मानक के थी और ठीक से सेट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इमारत ढह गई।'
आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया
इस घटना को लेकर डीसीपी (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) रोहित राजबीर सिंह ने बताया, 'यहां एक इमारत का निर्माण हो रहा था, जो तीसरी मंजिल तक बन चुकी थी और आगे का काम जारी था। बताया जा रहा है कि कंक्रीट स्लैब डालते समय इमारत ढह गई। इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, और आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। गिरी हुई इमारत से सटी एक और इमारत भी नाजुक हालत में है, और मलबा उसी तरफ खिसक रहा है। अब तक मलबे से तीन लोगों को निकाला गया है, जिनमें से दो को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक व्यक्ति घायल है, लेकिन खतरे से बाहर है। अभी तक केवल इन्हीं तीन लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। पुलिस, दमकल विभाग और NDRF द्वारा बचाव अभियान अभी भी जारी है।'
खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग की टीमों समेत कई टीमें बचाव कार्य (रेस्क्यू ऑपरेशन) में जुटी हुई थीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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