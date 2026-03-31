एक बस में टैप करने के बाद दूसरी बस में काम नहीं करेगा पिंक कार्ड? CM रेखा गुप्ता ने बताया सच
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'पिंक कार्ड' को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पिंक कार्ड एक बस में टैप करने के बाद दूसरी बस में काम नहीं करेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'पिंक कार्ड' को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पिंक कार्ड एक बस में टैप करने के बाद दूसरी बस में काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाह महिलाओं को गुमराह करने के लिए लिए फैलाई जा रही है। मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने खुद वीडियो शेयर कर इस बात का खंडन किया है। उन्होंने साफ किया कि पिंक पूरी तरफ सुरक्षित है और काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने निहित स्वार्थों के चलते दिल्ली की महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठ है कि बस में एक बार कार्ड टैप करने के बाद दोबारा यात्रा के लिए वह काम नहीं करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पिंक कार्ड पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं और महिलाओं को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिंक कार्ड के जरिए मिलने वाली यात्रा सुविधा का लाभ सीधे दिल्ली की महिलाओं को मिल रहा है और यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, इसलिए वे ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। अंत में उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे किसी के बहकावे में न आएं और बेझिझक अपना पिंक कार्ड बनवाएं।
रेखा गुप्ता ने कहा, ये अफवाह गलत है। आपके कार्ड पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं। 'पिंक कार्ड' के साथ, इस यात्रा का लाभ किसी निजी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है और यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप आसानी से अपना 'पिंक कार्ड' बनवा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें