दिल्ली-6 का लौटेगा पुराना स्वरूप, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

संक्षेप: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली-6 क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम के पुनर्गठन और पुरानी दिल्ली के बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाने का अहम निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली-6 क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली-6 का पुराना स्वरूप लौटेगा । बुधवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि शहाजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाए, ताकि पुरानी दिल्ली में लोगों को बेहतर और समुचित सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, सीएम ने बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाने के निर्देश भी दिए।

सचिवालय में बुलाई गई इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता के साथ चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, मंत्री आशीष सूद, एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार पुरानी दिल्ली (वॉल्ड सिटी) के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया कि पिछली सरकार की लापरवाही से क्षेत्र की स्थिति खराब हुई है और ऐतिहासिक चांदनी चौक में समस्याएं लगातार बढ़ी हैं।

सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एसआरडीसी निष्क्रिय हो चुका है। इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ विरासत और इतिहास से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए तथा इसका नाम भी बदला जाना चाहिए। सूद ने कहा कि राजधानी की ऐतिहासिक इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए। पुराने स्वरूप को बनाए रखने के लिए निर्माण पर रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन सरकारी एजेंसियों के काम करने से विकास कार्यों में देरी होती है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि शहाजहांनाबाद प्रोजेक्ट को पुनर्गठन कर इसके माध्यम से ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी।