दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए DTC बसों का श्रीगणेश, हर महीने नए रूट का टार्गेट

दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए डीटीसी बसों की शरुआत मंगलवार को हो गई। DTC अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत दिल्ली से यूपी के बड़ौत के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के साथ हुई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए डीटीसी बसों की शरुआत की। DTC की अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के साथ हुई। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले महीने और भी ऐसी बसें शुरू की जाएंगी। सीएम ने विभाग के अधिकारियों और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह से कहा कि हर महीन एक नए राज्य के लिए बस की शुरुआत की जानी चाहिए।

सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकारी अधिकारी भगवान हनुमान जैसे हैं। हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है, अधिकारियों को काम करने का एक अच्छा माहौल मिल रहा है। वे नए विचार लेकर आ रहे हैं।

इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर महीने एक नए राज्य के लिए अंतरराज्यीय बसें शुरू की जाएं। मैं जब मुख्यमंत्री बनी तो सोचती थी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बसें यहां दिखती हैं। दूसरे राज्यों के लिए आवाजाही करने वाली दिल्ली की बसें कहां हैं?

सीएम रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अंतरराज्यीय बस सेवाओं को रोक दिया था। पिछली सरकार ने राजस्व पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया। हमने इसे शुरू किया है। हम बस मार्गों का 'रूट रेशनलाइजेशन' (मार्गों को व्यवस्थित करने का अध्ययन) भी कर रहे हैं ताकि हर रूट पर बसों की सही संख्या हो।