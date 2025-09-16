CM Rekha Gupta Launch Special Song ON PM Narendra Modi 75th Birthday ‘आया जन्मदिन मोदी जी का’; PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गाना, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi News

‘आया जन्मदिन मोदी जी का’; PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गाना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आज एक खास गाना 'आया जन्मदिन मोदीजी का' लॉन्च किया है। इस गाने को लॉन्च करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा, शिक्षा विभाग द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिवस पर गीत आज लॉन्च किया गया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 05:08 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आज एक खास गाना 'आया जन्मदिन मोदीजी का' लॉन्च किया है। इसे 21 अलग-अलग भाषाओं में गाया गया है। इस गाने को लॉन्च करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, शिक्षा विभाग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर 'नमो प्रगति दिल्ली – बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक' गीत आज लॉन्च किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसे 21 अलग-अलग भाषाओं में गाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अद्भुत झलक दिखाई है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी सालों से दिल्ली के लिए जीवन रेखा की तरह काम कर रहे हैं। इसके बावजूद, विपक्ष लगातार उनकी आलोचना करता रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहा है। आज हमारी सरकार उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

वहीं ने विपक्षी दलों पर उनके ‘वोट चोरी’ के आरोप को लेकर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘दिल चुराते हैं’ और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। यहां तक ​​कि अमेरिका जैसे देश भी भारत को सला करते हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित ‘विश्वकर्मा पूजा’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व के माध्यम से देश में एक ‘नई ऊर्जा’ का संचार किया है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां इसलिए झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि वे (विपक्ष) इस बात से परेशान हैं कि देश क्यों प्रगति कर रहा है, गरीबों को लाभ क्यों मिल रहा है और यहां तक ​​कि अमेरिका जैसे देश भी भारत को सलाम कर रहे हैं। गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों द्वारा गंदी राजनीति अपनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, वे (विपक्ष) ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हैं लेकिन मोदी दिल चुराने वालों में है और उन्होंने हम सभी का दिल चुरा लिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि ‘माखनचोर’ (भगवान कृष्ण) की तरह मोदी भी ‘मन के चोर’ हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को वोट चुराने की जरूरत नहीं है और यह आरोप उन पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है जो सत्ता खो चुकी हैं तथा अब चुनाव का सामना करने से डर रही हैं। गुप्ता ने गांधी परिवार पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी एक ‘संत’ हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने परिवार में किसी को भी कभी लाभ नहीं पहुंचाया।

