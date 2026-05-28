पुराना रोग फिर सामने आया... Coempt Edu Tech विवाद पर राहुल गांधी पर भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति का “पुराना रोग” एक बार फिर सामने आ गया है, जिसमें वह तथ्यों के बिना आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति का “पुराना रोग” एक बार फिर सामने आ गया है, जिसमें वह तथ्यों के बिना आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने Coempt Edu Teck Pvt. Ltd. को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया।
सीएम रेखा ने कहा कि जिस कंपनी को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उसी कंपनी को कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में कई विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों ने काम दिया था। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी ने तो अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंपनी के काम की सराहना भी की है।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी अब कांग्रेस सरकारों पर भी वही आरोप लगाएंगे, जो वह केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का तरीका अब देश समझ चुका है। पहले आरोप लगाओ, फिर भ्रम फैलाओ और जब तथ्य सामने आ जाएं तो साजिश का शोर मचाकर पीछे हट जाओ।
रेखा ने आगे कहा कि शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्र वर्ग को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन देश का युवा अब इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने शासित राज्यों में हुई प्रक्रियाओं और फैसलों पर जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
दरअसल, राहुल गांधी ने X पर वीडियो जारी कर CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बोर्ड ने हैदराबाद की कंपनी Coempt Edu Teck Pvt. Ltd. को ठेका देने में नियमों की अनदेखी की और बैकग्राउंड जांच किए बिना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार और कंपनी के बीच कथित सांठगांठ का भी आरोप लगाया।
हालांकि CBSE ने तुरंत बयान जारी कर सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बोर्ड ने कहा कि पूरी प्रक्रिया जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के तहत हुई और योग्य बोलीदाता को ही ठेका दिया गया। इसी विवाद को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के “प्रोपेगेंडा” फैलाने की राजनीति करते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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