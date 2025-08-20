cm rekha gupta is not the first arvind kejriwal faced many attacks during public gathering know all about it रेखा गुप्ता पहली नहीं, CM रहते अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों की है लंबी लिस्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscm rekha gupta is not the first arvind kejriwal faced many attacks during public gathering know all about it

रेखा गुप्ता पहली नहीं, CM रहते अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों की है लंबी लिस्ट

रेखा गुप्ता कोई पहली सीएम नहीं हैं जिनपर ऐसा हमला हुआ है। मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल पर कई बार अटैक किया गया था। कभी उनपर इंक फेंकी गई तो किसी ने थप्पड़ तक मारा। उनपर हमले की शुरुआत 2014 से हुई। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 20 Aug 2025 02:26 PM
share Share
Follow Us on
रेखा गुप्ता पहली नहीं, CM रहते अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों की है लंबी लिस्ट

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले की बीजेपी सहित पूरी विपक्षी पार्टियां निंदा कर रही हैं। हमलावर को पकड़ लिया गया है और उसका कनेक्शन गुजरात से है। पता तो यह भी चला है कि आरोपी किसी प्लानिंग से आया था और इसके लिए उसने 24 घंटे पहले से ही रेखा गुप्ता के घर की रेकी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि रेखा गुप्ता कोई पहली सीएम नहीं हैं जिनपर ऐसा हमला हुआ है। मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल पर कई बार अटैक किया गया था। कभी उनपर इंक फेंकी गई तो किसी ने थप्पड़ तक मारा।

केजरीवाल पर हो चुके हैं कई अटैक

अरविंद केजरीवाल पर सबसे पहला हमला आज से 11 साल पहले 2014 में हुआ था। 8 अप्रैल को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक ऑटो रिक्शा चालक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। इस घटना से चार दिन पहले, एक व्यक्ति ने दिल्ली के दक्षिणपुरी में एक रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेता उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उन पर अंडे और स्याही फेंकी थी। उसी साल, अन्ना हजारे का समर्थक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने केजरीवाल की खुली जीप पर चढ़कर उनकी गर्दन पर मारा था।

इसके ठीक 2 साल बाद यानी 2016 में केजरीवाल पर फिर अटैक हुआ। यह भी अप्रैल का ही महीना था। एक व्यक्ति ने आप नेता पर जूता फेंका था, तब वह दिल्ली में ऑड-ईवन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा कर रहे थे। बाद में उस व्यक्ति की पहचान आम आदमी सेना के वेद प्रकाश के रूप में हुई, जिसने सत्तारूढ़ आप पर ऑड-ईवन योजना के दौरान नकली सीएनजी स्टिकर बेचने का आरोप लगाया था। इसी साल अरविंद केजरीवाल को अपनी ही पार्टी के सदस्यों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। आम आदमी सेना के एक और सदस्य अर्जुन अरोड़ा ने जनवरी 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर स्याही फेंकी थी।

फिर 2 साल बाद साल 2018 में अरविंद केजरीवाल पर एक और हमला हुआ था। 20 नवंबर 2018 को अनिल शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली सचिवालय के अंदर अरविंद केजरीवाल को एक पत्र दिया, उनके पैर छूने के लिए झुका, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर मल दिया। इसके बाद साल 2019 में भी आप के राष्ट्रीय संयोजक हमले का शिकार हुए थे। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए मोती नगर इलाके में एक रोड शो कर रहे थे। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रोड शो में अपने वाहन के ऊपर से लोगों का अभिवादन कर रहे थे और हाथ हिला रहे थे, तभी एक व्यक्ति अचानक उनकी कार पर चढ़ा और उन्हें थप्पड़ मार दिया। यह 7 मई 2019 की बात है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पिछले लोकसभा चुनाव में फेंकी था पानी

पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी एक वाकया हुआ था। केजरीवाल पर दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक पदयात्रा के दौरान एक बस मार्शल ने पानी फेंक दिया था। यह घटना शाम करीब 5:50 बजे हुई, जब रैली के मुख्य अतिथि केजरीवाल अपने समर्थकों से हाथ मिला रहे थे। हमलावर की पहचान अशोक झा के रूप में हुई है, जो खानपुर बस डिपो में तैनात है।