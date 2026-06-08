14 जून को सीएम रेखा ने दिल्ली वालों को यमुना किनारे बुलाया, जानिए क्या है प्लान? VIDEO
आप भी पहुंचिए दिल्ली के यमुना किनारे। सीएम रेखा गुप्ता ने इसी 14 जून को सभी से आने की अपील की है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? इस बुलावे के पीछे क्या वजह है, जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों को यमुना किनारे बुलाया है। क्या आपने उनके निमंत्रण का वीडियो देखा है? क्या आपको मालूम है कि सीएम रेखा ने लोगों को 14 जून यमुना किनारे क्यों बुलाया है? अगर नहीं तो हम बताते हैं पूरा प्लान। सीएम रेखा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आम जनता, स्वंय सहायता समूहों और अन्य संस्थाओं के लोगों को यमुना किनारे बुलाया है।
सीएम रेखा ने यमुना किनारे क्यों बुलाया?
सीएम रेखा ने वीडियो में कहा- हम 500 से ज्यादा एनजीओ से अब तक जुड़ चुके हैं। 14 जून रविवार को मिलकर यमुना के घाटों की सफाई करने का एक बड़ा अभियान चलाएंगे। इसमें मैं आप सबको आमंत्रित कर रही हूं- यमुना के किनारे की गंदगी को मिलकर साफ करने के लिए। यमुना के अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार लगातार मशीनों के जरिए प्रयासरत है। लेकिन इन घाटों के आस-पास हम आप जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हैं, उसे साफ करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। उसे भी साफ करना चाहिए।
एक्स यूजर ने सीएम रेखा के प्लान को खूब सराहा
तो आप सब जरूर आइए। हम सब मिलकर संडे सवेरे यमुना घाट की सफाई करेंगे। आपके सबसे नजदीकी जो भी यमुना घाट हो, उस पर जुट जाइए सफाई के लिए। सीएम रेखा के ट्वीट पर यूजर ने काफी सकारात्मक रिएक्शन दिए। आकाश नामक यूजर ने लिखा- यमुना की सफाई को केवल अभियान नहीं, बल्कि आदत और जिम्मेदारी बनाना होगा। दीपक नामक यूजर ने लिखा- कुछ घंटे देकर अगर यमुना घाट को साफ बनाने में मदद मिल सकती है, तो हर नागरिक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
यूजर बोला- सरकार पानी मुहैया कराने में फेल
वहीं कुछ लोगों ने दिल्ली सरकार से शिकायतें भी कीं। रुपेश जैन नामक यूजर ने लिखा- आपको शर्म आनी चाहिए। आप दिल्ली में साफ पानी मुहैया कराने में पूरी तरह फेल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। उसमें गटर के पानी जैसी बदबू आती है। आप ब्रश करना तो छोड़िए उससे नहा भी नहीं सकते हैं। आपको बताते चलें कि दिल्ली चुनाव के दौरान साफ पानी मुहैया कराना, गर्मियों में टैंकर माफियाओं पर सख्ती बरतना, लोगों को लगातार पानी उपलब्ध कराना और यमुना के पानी को साफ कराना जैसे मुद्दे काफी अहम थे। इनके बल पर हर दल ने जनता से वोट मांगे थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें