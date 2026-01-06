Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCM Rekha Gupta Invite Youth On Luch Check Date
दिल्ली की CM ने युवाओं को दिया लंच का न्योता, तारीख भी बताई

दिल्ली की CM ने युवाओं को दिया लंच का न्योता, तारीख भी बताई

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी युवाओं को लंच पर चर्चा के लिए बुलाया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवल पर उन्होंने युवाओं को लंच पर आमंत्रित किया है।

Jan 06, 2026 05:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी युवाओं को लंच पर चर्चा के लिए बुलाया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस मौके पर उन्होंने 11 जनवरी को युवाओं को लंच पर आमंत्रित किया है और उनसे उनकी समस्याओं और सुझावों को लेकर खुलकर बातचीत करने के लिए कहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 12 जनवरी को सोमवार है, वर्किंग डे हैं ऐसे में कई लोगों के लिए सोमवार को लंच पर आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए 11 जनवरी यानी रविवार का दिन चुना गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा है कि इस दौरान युवा पिछले 11 सालों में उन्हें क्या-क्या समस्याएं हुई, मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी सरकार के लिए सुझाव और 11 महीनों का रिव्यू भी दे सकते हैं। इसके साथ युवाओं के सुझावों को ऐक्शन में कैसे बदला जाए, इस पर भी चर्चा होगी।

किन लोगों को मिलेगा मौका?

सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से समस्याओं का समाधान डायरेक्ट मैसेज या कमेंट के जरिए भेजने के लिए कहा है। इसके बाद इनमें से 15 से 20 लोगों का चयन होगा और उनके साथ लंच पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने बताया कि ये पहला लंत होगा और आने वाले समय में ऐसे कई और लंच भी होंगे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।