दिल्ली की CM ने युवाओं को दिया लंच का न्योता, तारीख भी बताई
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी युवाओं को लंच पर चर्चा के लिए बुलाया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवल पर उन्होंने युवाओं को लंच पर आमंत्रित किया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी युवाओं को लंच पर चर्चा के लिए बुलाया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस मौके पर उन्होंने 11 जनवरी को युवाओं को लंच पर आमंत्रित किया है और उनसे उनकी समस्याओं और सुझावों को लेकर खुलकर बातचीत करने के लिए कहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 12 जनवरी को सोमवार है, वर्किंग डे हैं ऐसे में कई लोगों के लिए सोमवार को लंच पर आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए 11 जनवरी यानी रविवार का दिन चुना गया है।
उन्होंने कहा है कि इस दौरान युवा पिछले 11 सालों में उन्हें क्या-क्या समस्याएं हुई, मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी सरकार के लिए सुझाव और 11 महीनों का रिव्यू भी दे सकते हैं। इसके साथ युवाओं के सुझावों को ऐक्शन में कैसे बदला जाए, इस पर भी चर्चा होगी।
किन लोगों को मिलेगा मौका?
सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से समस्याओं का समाधान डायरेक्ट मैसेज या कमेंट के जरिए भेजने के लिए कहा है। इसके बाद इनमें से 15 से 20 लोगों का चयन होगा और उनके साथ लंच पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने बताया कि ये पहला लंत होगा और आने वाले समय में ऐसे कई और लंच भी होंगे।