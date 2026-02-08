दिल्ली में BJP सरकार के एक साल पूरा होने पर भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, पेश किया रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से विकास कार्यों के नए अध्याय की शुरुआत की।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के एक साल पूरे होने का दिन केवल एक राजनीतिक पड़ाव नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष, विश्वास और सेवा के संकल्प से भरा हुआ क्षण बन गया, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से विकास कार्यों के नए अध्याय की शुरुआत की। पीतमपुरा स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में अनेक जनहितकारी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित किया तो शब्दों में उपलब्धियों से अधिक संवेदनाएं और आत्मीयता झलक रही थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया।
मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि त्रिनगर से पीतमपुरा आने वाली एक साधारण बच्ची ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही गलियां एक दिन उसे दिल्ली की सेवा का सर्वोच्च अवसर देंगी। स्कूल-कॉलेज के दिनों की यादें, बाजारों की चहल-पहल और मोहल्ले का अपनापन। इन सबको याद करते हुए उनका स्वर कई बार भावुक हो उठा। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र ने उन्हें बचपन, पहचान और संस्कार दिए, उसी क्षेत्र की विधायक और फिर मुख्यमंत्री बनना ईश्वर की विशेष कृपा और जनता के प्रेम का परिणाम है।
रिपोर्ट कार्ड किया पेश
उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावी हार ने कभी उनके कदम नहीं रोके, क्योंकि जनता से उनका रिश्ता पद से नहीं, विश्वास से बना है। साल 2025 में दिल्ली में 27 वर्षों बाद भाजपा की सरकार बनना उन्होंने जनता की आकांक्षाओं की जीत बताया और कहा कि यह जनादेश केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विकास की दिशा बदलने का संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड साझा करते हुए बताया कि केवल शालीमार बाग विधानसभा में लगभग 250 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रारंभ या पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि बड़े स्तर की परियोजनाएं हजारों करोड़ रुपये की हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्क का पुनर्विकास, नए गेट, फाउंटेन, टॉयलेट, फुटपाथ और जनसुविधाएं—इन सबको उन्होंने क्षेत्र की गरिमा और लोगों की रोज़मर्रा की खुशियों से जोड़ा।
उन्होंने मुनक नहर पर प्रस्तावित लगभग 5000 करोड़ रुपये की एलिवेटेड सड़क, नहर किनारे सौंदर्यीकरण और छठ घाट, आधुनिक ऑडिटोरियम, मॉडल स्कूल, नए कम्युनिटी हॉल, विस्तारित आयुर्वेदिक अस्पताल, उन्नत जच्चा-बच्चा केंद्र और नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी ऐतिहासिक पहल बताया। साथ ही सड़कों, नालियों, लाइटों, पार्कों और बाजारों के व्यापक सुधार को हर घर तक पहुंचता विकास करार दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रेरणास्रोत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कार्यशैली और ऊर्जा उन्हें निरंतर सेवा के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं से आगे बढ़कर यह जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं के समर्पण और सामूहिक संकल्प की यात्रा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के मजबूत समन्वय और सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था ने राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति दी है। फ्लाईओवर, सड़कों, मेट्रो विस्तार और बड़ी संख्या में चल रहीं इलेक्ट्रिक बसों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली आज आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ा रही है।
अपने संबोधन के अंतिम क्षणों में मुख्यमंत्री का स्वर गहराई से भावुक हो गया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को अपना परिवार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके लिए शालीमार बाग की पहचान एक बहन, बेटी और पड़ोसी की ही रहेगी। उन्होंने आने वाले दिनों में नई योजनाओं, निरंतर उद्घाटनों और तेज़ विकास की गति का संकल्प दोहराते हुए कहा कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। उन्होंने सभी नागरिकों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी विश्वास के साथ विकसित, संवेदनशील और गौरवशाली दिल्ली के निर्माण का संकल्प निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें