सब ठीक!, खाना अच्छा है? देर रात इस अटल कैंटीन पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, VIDEO देखिए

संक्षेप:

देर रात पीतमपुरा स्थित अटल कैंटीन पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वहां काम कर रहे लोगों का हाल जाना और पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सीएम ने कहा सब ठीक है न? भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को लेकर भी वहां लोगों से पूछा।

Jan 12, 2026 09:39 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के 100वें जन्मदिन पर दिल्ली में फिर एक बार अटल कैंटीन की शुरूआत हो गई। यहां लोगों को 5 रुपये के बेहद किफायती दाम में भरपेट भोजन मिलता है। इसी का जायजा लेने बीती रात सीएम रेखा गुप्ता पीतमपुरा स्थित अटल कैंटीन पहुंचीं। वहां न सिर्फ लोगों का हाल-चाल लिया बल्कि वहां मौजूद बच्चों से भी खूब बातें कीं। इस दौरे का वीडियो उनके एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है।

देर रात पीतमपुरा स्थित अटल कैंटीन पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वहां काम कर रहे लोगों का हाल जाना और पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सीएम ने कहा सब ठीक है न? भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को लेकर भी वहां लोगों से पूछा। तभी उनकी नजर बच्चों पर पड़ी, सीएम ने उनसे भोजन के बारे में पूछा तो सबने कहा कि उन्हें यहां अच्छा खाना मिलता है। इस दौरान कैंटीन के बाहर खड़े लोगों ने रेखा गुप्ता जिंदाबाद के भी नारे लगाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अटल कैंटीन में यहां सिर्फ गर्म और पौष्टिक भोजन नहीं…सुकून, सम्मान, इत्मीनान और स्वाभिमान का भरोसा है। पीतमपुरा में अटल कैंटीन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और यहां भोजन के लिए आए लोगों से मिलकर उनका अनुभव जाना।

सीएम ने आगे लिखा कि दिल्ली सरकार की यह योजना जरूरतमंदों और मेहनतकश साथियों के लिए एक प्रभावी और भरोसेमंद सहारा बन रही है।अटल कैंटीन के माध्यम से दिन और रात दोनों समय गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसी को भी खाली पेट न रहना पड़े। सिर्फ ₹5 में सम्मान के साथ भोजन मिलना यह सुनिश्चित करता है कि सहायता केवल सुविधा न रहे, बल्कि गरिमा के साथ मिले।लोगों की संतुष्टि और विश्वास देखकर यह साफ है कि यह योजना ज़मीन पर वास्तविक बदलाव ला रही है।

