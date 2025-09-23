रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अधिकारियों को बताया हनुमान, कहा-इनकी पूंछ में आग लगाइए और...

CM Rekha Gupta On Officers Work: दिल्ली के अधिकारियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकारी अधिकारी भगवान हनुमान की तरह हैं। आप उनकी पूंछ में आग लगा दीजिए, और वे बहुत मेहनत से काम करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी (DTC) की अंतर-राज्यीय बसें शुरू कीं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में और भी ऐसी बसें चलाई जाएंगी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की। रेखा गुप्ता ने कहा कि आप उनकी पूंछ में आग लगाइए और ये लोग और मेहनत से काम करेंगे।

दिल्ली के अधिकारियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकारी अधिकारी भगवान हनुमान की तरह हैं। आप उनकी पूंछ में आग लगा दीजिए, और वे बहुत मेहनत से काम करेंगे। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, अधिकारियों को काम करने का एक आदर्श माहौल मिल रहा है, और वे नए-नए विचारों के साथ आ रहे हैं।

रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि अब से हर महीने किसी न किसी नए राज्य के लिए बसें शुरू की जाएं। उन्होंने आरोप लगाया, "जब मैं मुख्यमंत्री बनी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि उत्तराखंड की बसें यहां क्यों चलती हैं और उत्तर प्रदेश की बसें भी दिखती हैं। लेकिन दिल्ली की बसें कहां हैं जो दूसरे राज्यों में चलती हैं? पिछली सरकार ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया कि राजस्व (revenue) पैदा हो।"

सरकार की अन्य पहलों पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बस रूटों की तर्कसंगतता (rationalisation) पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कुछ रूटों पर 15 बसें चल रही थीं, जबकि कुछ पर एक भी नहीं। हम रूटों को तर्कसंगत बना रहे हैं ताकि हर रूट पर बसों की सही संख्या हो।" मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान, अगर महरौली में कोई बस खराब हो जाती थी, तो उसे ठीक करने वाले कर्मचारी नरेला से आते थे, जिससे बेवजह देरी होती थी। उन्होंने आगे कहा, "हमने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जहां वाहन सबसे नज़दीकी डिपो से आएँगे। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और ट्रैफिक जाम भी कम होगा।"

उनके कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि डीटीसी (DTC) अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाए। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की नई अंतर-राज्यीय एयर कंडीशन बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से जोड़ती है, जिससे यात्रियों और छात्रों के लिए रोज़ाना यात्रा के विकल्पों में बहुत सुधार होगा।