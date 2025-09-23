cm rekha gupta calls her officers hanuman said you set their tails on fire and they will work for you delhi baraut dtc रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अधिकारियों को बताया हनुमान, कहा-इनकी पूंछ में आग लगाइए और..., Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईTue, 23 Sep 2025 05:23 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी (DTC) की अंतर-राज्यीय बसें शुरू कीं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में और भी ऐसी बसें चलाई जाएंगी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की। रेखा गुप्ता ने कहा कि आप उनकी पूंछ में आग लगाइए और ये लोग और मेहनत से काम करेंगे।

दिल्ली के अधिकारियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकारी अधिकारी भगवान हनुमान की तरह हैं। आप उनकी पूंछ में आग लगा दीजिए, और वे बहुत मेहनत से काम करेंगे। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, अधिकारियों को काम करने का एक आदर्श माहौल मिल रहा है, और वे नए-नए विचारों के साथ आ रहे हैं।

रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि अब से हर महीने किसी न किसी नए राज्य के लिए बसें शुरू की जाएं। उन्होंने आरोप लगाया, "जब मैं मुख्यमंत्री बनी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि उत्तराखंड की बसें यहां क्यों चलती हैं और उत्तर प्रदेश की बसें भी दिखती हैं। लेकिन दिल्ली की बसें कहां हैं जो दूसरे राज्यों में चलती हैं? पिछली सरकार ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया कि राजस्व (revenue) पैदा हो।"

सरकार की अन्य पहलों पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बस रूटों की तर्कसंगतता (rationalisation) पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कुछ रूटों पर 15 बसें चल रही थीं, जबकि कुछ पर एक भी नहीं। हम रूटों को तर्कसंगत बना रहे हैं ताकि हर रूट पर बसों की सही संख्या हो।" मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान, अगर महरौली में कोई बस खराब हो जाती थी, तो उसे ठीक करने वाले कर्मचारी नरेला से आते थे, जिससे बेवजह देरी होती थी। उन्होंने आगे कहा, "हमने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जहां वाहन सबसे नज़दीकी डिपो से आएँगे। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और ट्रैफिक जाम भी कम होगा।"

उनके कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि डीटीसी (DTC) अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाए। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की नई अंतर-राज्यीय एयर कंडीशन बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से जोड़ती है, जिससे यात्रियों और छात्रों के लिए रोज़ाना यात्रा के विकल्पों में बहुत सुधार होगा।

इस बस रूट की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है, और इसका किराया किफायती है। न्यूनतम किराया ₹32 तय किया गया है। जबकि महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बड़ौत तक की पूरी यात्रा के लिए अधिकतम किराया ₹125 रखा गया है। यह नई एसी बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से शुरू होगी और खजूरी खास, भजन पुरा, लोनी बस स्टेशन/यूपी बॉर्डर, लोनी, मंडोला, खेकड़ा, काठा, बागपत, गोरिपुर, सरूरपुर, और त्योधड़ी होते हुए बड़ौत पहुंचेगी, और वापसी में भी यही रूट होगा।