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छात्राओं को साइकिल, छात्रों को लैपटॉप, दिल्ली बजट में CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा

Mar 24, 2026 01:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में कई ऐलान करते हुए दिल्ली की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हर 9वीं की बच्ची को दिल्ली सरकार साइकिल देगी। इसके अलावा 10 वीं कक्षा में मेरिट आने वाले में छात्र के लिए लैपटॉप दिया जाएगा

छात्राओं को साइकिल, छात्रों को लैपटॉप, दिल्ली बजट में CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में कई ऐलान करते हुए दिल्ली की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हर 9वीं की बच्ची को दिल्ली सरकार साइकिल देगी। इसके अलावा 10 वीं कक्षा में मेरिट आने वाले में छात्र के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने शिक्षा विभाग के लिए घोषणाएं करते हुए कहा, शिक्षा के लिए 19 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम तक नहीं बना है। दिल्ली में आज भी ऐसे स्कूल है जिसमे एक बिल्डिंग में दो स्कूल तीन तीन दिन चलते हैं। ऐसा कभी गांव देहात में नहीं देखा। भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और विस्तार के लिए 275 करोड़ का प्रावधान किया है।

उन्होंने आगे कहा, बच्चों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की किसी भी बच्ची के पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती। ऐसे में कक्षा 9वीं की छात्राओं को एक साइकिल का उपहार मिलेगा। इसके लिए 9 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा 10 वीं कक्षा में मेरिट आने वाले में छात्रों के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

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अन्य कौन-कौन से ऐलान

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे ताकि स्टार्ट अप पालिसी से वो नौकरी देने वाला बने। दिल्ली में नया सैनिक स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में प्राइवेट प्ले स्कूल है, इसके लिए पालिसी लेकर आयेंगे। केंद्र सरकार से दस केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे।

महिलाओं के लिए ऐलान

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, महिला बाल विकास विभाग 7406 करोड़ का बजट रखा है। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया था। इसमें 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना लगातार चलने वाली है। इस लाभ की अधिकारी बहनों को पता करने के लिए जांच कमेटी बनाई है। उस पर काम हो रहा है। जल्द सरकार पोर्टल खोलेगी जिसमे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।

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उन्होंने कहा, दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस सफर के लिए 450 करोड़ रुपए रखे हैं। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लाडली योजना में कोई जवाबदेही नहीं थी। इसकी जगह सरकार पारदर्शिता के साथ दिल्ली लखपति बिटिया योजना लाई है। बच्ची के जन्म होने से ग्रेजुएशन तक उसके बैंक खाते में रुपये डाले जायेंगे। उसे 1.20 लाख रुपये अंत में मिलेंगे। हुनरमंद महिलाओं के लिए महिला हाट खोलने जा रहे हैं जिसके लिए दस करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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Rekha Gupta
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