उन्हें सदमा लगा है; हमले के बाद रेखा गुप्ता की डॉक्टरों ने की जांच, दिल्ली BJP चीफ ने बताया

CM Rekha Gupta Attack News: हमले के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को बताया की सीएम अपने ऊपर हुए हमले के बाद से सदमे में हैं। डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच भी की है और वह ठीक हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 20 Aug 2025 10:00 AM
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर आज एक शख्स ने हमला कर दिया। यह हमला सिविल लाइंस में सुबह-सुबह हो रही जनसुनवाई के दौरान हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने निंदा की है। आरोपी इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। हमले के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को बताया की सीएम अपने ऊपर हुए हमले के बाद से सदमे में हैं। डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच भी की है और वह ठीक हैं। दिल्ली बीजेपी चीफ ने हमले के बारे में भी डिटेल दी।

मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह मुख्यमंत्री जैसे जनता के बीच जाकर जिस तरह से बात करती हैं,वो बात कर रही थीं। तभी एक शख्स भीड़ से उठता है, उनके पास आता है औप उनका हाथ खींचने की कोशिश करता है। इसी बीच धक्कमुक्की भी हुई जिसके चलते सीएम के सिर पर थोड़ी सी चोट आई है। उसके बाद जनता ने उसे पकड़ लिया।

दिल्ली भाजपा चीफ ने आगे बताया कि उसकी जांच पड़ताल जारी है,पता लगाया जा रहा है कि वो कौन है,हमला क्यों किया। मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है। डॉक्टर उन्हें देख चुके हैं। सीएम को हमले के बाद सदमा लगा है पर वो मजबूत महिला हैं। उन्हें इस हमले के बाद चिंता भी हुई है। सचदेवा ने कहा कि सीएम मजबूत महिला हैं,थोड़ा समय दीजिए वो आपके बीच आएंगी। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी बताया कि मेरी सीएम से बात हुई है, वो ठीक हैं।