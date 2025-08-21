cm rekha gupta attack news accused rajesh khimji claims incident was bhairav baba order who came in dream रेखा गुप्ता पर हमला भैरव बाबा का आदेश! दिल्ली पुलिस को गजब कहानी सुना रहा राजेश, Ncr Hindi News - Hindustan
रेखा गुप्ता पर हमला भैरव बाबा का आदेश! दिल्ली पुलिस को गजब कहानी सुना रहा राजेश

पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पहले राजेश खिमजी भगवान शिव का भक्त है। आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम आदेश के बाद उसे शिव जी के भैरव अवतार के दर्शन हुए थे। उन्होंने ही राजेश को दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 21 Aug 2025 01:53 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेख गुप्ता पर हमला करने वाला राजकोट का राजेश खिमजी इस समय पुलिस गिरफ्त में है। उसपर हत्या के प्रयास का मुकदमा लगा है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा आईबी भी उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच राजेश पूछताछ में जो बातें बता रहा है,वो हैरान करने वाली हैं। मीडिया रिपोरट्स की मानें तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि राजेश खिमजी ने बताया कि रेखा गुप्ता पर हमला करने के लिए उसे भैरव बाबा ने आदेश दिया था। उसने कहा कि वह शिव भक्त है और भैरव बाबा ने सपने में आकर उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने को कहा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पहले राजेश खिमजी भगवान शिव का भक्त है। आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम आदेश के बाद उसे शिव जी के भैरव अवतार के दर्शन हुए थे। उन्होंने ही राजेश को दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया था। इसके बाद राजेश सोमवार को अपने राजकोट वाले घर से उज्जैन पहुंचा। उसका कहना है कि यहां उसे भैरव बाबा के दोबारा दर्शन हुए। कुत्ते का वेष धरकर आए भैरव बाबा ने उसे दिल्ली जाने को फिर कहा। इसके बाद वह बिना टिकट लिए ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

राजेश की बताई बातों से लग रहा है कि वो पूरी प्लानिंग से इस हमले को अंजाम देने आया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आगे बताया कि वह दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर का पता पूछा। रेखा गुप्ता के घर के लिए वह पहले मेट्रो से निकला, लेकिन गलत स्टेशन पर उतर गया। बाद में राह चलने वाले लोगों से पूछपाछ कर रिक्शे से उनके निजी आवास पहुंचा।

राजेश साकरिया ने पुलिस को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री से अपील करने के बाद वह कल रात गुजरात लौटने की योजना बना रहा था। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिव्य हस्तक्षेप (भैरव बाबा का आदेश वाली बात) के सिद्धांत को खारिज कर दिया और आरोपी के आपराधिक इतिहास की ओर इशारा किया। उन्होंने मीडिया से कहा, "हमें तथ्यों के बारे में बात करने की जरूरत है। इस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड है। जिस तरह से उसने हमले से पहले रेकी की, वह दिखाता है कि वह एक पेशेवर अपराधी है। तथ्यों से ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत बातें पेश की जा रही हैं।"