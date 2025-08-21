रेखा गुप्ता पर हमला भैरव बाबा का आदेश! दिल्ली पुलिस को गजब कहानी सुना रहा राजेश

पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पहले राजेश खिमजी भगवान शिव का भक्त है। आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम आदेश के बाद उसे शिव जी के भैरव अवतार के दर्शन हुए थे। उन्होंने ही राजेश को दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया था।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेख गुप्ता पर हमला करने वाला राजकोट का राजेश खिमजी इस समय पुलिस गिरफ्त में है। उसपर हत्या के प्रयास का मुकदमा लगा है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा आईबी भी उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच राजेश पूछताछ में जो बातें बता रहा है,वो हैरान करने वाली हैं। मीडिया रिपोरट्स की मानें तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि राजेश खिमजी ने बताया कि रेखा गुप्ता पर हमला करने के लिए उसे भैरव बाबा ने आदेश दिया था। उसने कहा कि वह शिव भक्त है और भैरव बाबा ने सपने में आकर उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने को कहा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पहले राजेश खिमजी भगवान शिव का भक्त है। आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम आदेश के बाद उसे शिव जी के भैरव अवतार के दर्शन हुए थे। उन्होंने ही राजेश को दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया था। इसके बाद राजेश सोमवार को अपने राजकोट वाले घर से उज्जैन पहुंचा। उसका कहना है कि यहां उसे भैरव बाबा के दोबारा दर्शन हुए। कुत्ते का वेष धरकर आए भैरव बाबा ने उसे दिल्ली जाने को फिर कहा। इसके बाद वह बिना टिकट लिए ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

राजेश की बताई बातों से लग रहा है कि वो पूरी प्लानिंग से इस हमले को अंजाम देने आया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आगे बताया कि वह दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर का पता पूछा। रेखा गुप्ता के घर के लिए वह पहले मेट्रो से निकला, लेकिन गलत स्टेशन पर उतर गया। बाद में राह चलने वाले लोगों से पूछपाछ कर रिक्शे से उनके निजी आवास पहुंचा।