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जेल में जान का खतरा, CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों का दावा; कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पिछले साल हमला करने के दो आरोपियों की याचिका पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया। आरोपियों ने याचिका में दावा किया कि साथी कैदियों ने उनकी पिटाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

जेल में जान का खतरा, CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों का दावा; कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पिछले साल हमला करने के दो आरोपियों की याचिका पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया। आरोपियों ने याचिका में दावा किया कि साथी कैदियों ने उनकी पिटाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग ने आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। दोनों आरोपियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने दावा किया कि उनके मुवक्किलों के परिवारों को भी धमकियां मिल रही हैं।

अर्जी के मुताबिक, उक्त कैदियों ने खुलेआम याचिकाकर्ताओं को धमकी दी कि उन्हें जेल के अंदर ही मार डाला जाएगा और उन्हें तब तक पीटा जाएगा जब तक वे 'सबक न सीख लें। गुजरात में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। अर्जी में जेल के अंदर दोनों आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने और उन्हें अलग बैरक में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया।

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जेल अधिकारियों को नोटिस

अर्जी में बताया गया, आरोपियों को शायद किसी अन्य जेल में ट्रांसफर किया जा रहा, जहां उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। ट्रांसफर लिस्ट जारी होने वाली है। अदालत ने अर्जी पर विचार करते हुए जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 22 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी।

अदालत ने जेल अधिकारियों को हिरासत में लिए गए आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किये और कहा था आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी ने रोहिणी स्थित एफएसएल को आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था और चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। इस दौरान आरोपियों के वकील ने हाई कोर्ट से निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित करने का आग्रह किया था। अदालत मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोप तय करने के खिलाफ सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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Rekha Gupta
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