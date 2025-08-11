दिल्ली को बनाएंगे फिल्म उद्योग का केंद्र, पॉलिसी तैयार कर देंगे कई सहूलियत; CM रेखा गुप्ता का ऐलान

राजधानी दिल्ली को फिल्मी हब बनाने के लिए दिल्ली सरकार बेहद गंभीर है। दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्थल बनाने के लिए फिल्म पॉलिसी तैयार की जा रही है। फिल्म शूटिंग के आवेदनों को जल्द सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति दी जाएगी।

राजधानी दिल्ली को फिल्मी हब बनाने के लिए दिल्ली सरकार बेहद गंभीर है। दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्थल बनाने के लिए फिल्म पॉलिसी तैयार की जा रही है। फिल्म शूटिंग के आवेदनों को जल्द सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी रविवार को सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल (सीआईएफएफ) के समापन समारोह में दी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में इस तरह के शानदार आयोजन की कल्पना करना और उसे हकीकत में बदलना, कोई आसान काम नहीं होता। इस कार्यक्रम से संदेश निकला है कि हमारी दिल्ली अब फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक चेतना का नया केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।

सीएम ने कहा कि सरकार दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शूटिंग स्थल (ग्लोबल शूटिंग डेस्टिनेशन) के रूप में बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की फिल्म पॉलिसी बना रही है। दिल्ली को फिल्म निर्माण का हॉटस्पॉट बनाने के लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार को काफी फिल्मों की दिल्ली में शूटिंग करने के लिए आवेदन मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इन आवेदनों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये अनुमति देगी ताकि फिल्म निर्माताओं का मनोबल बढ़े। इस नई फिल्म पॉलिसी के जरिये दिल्ली सिर्फ राजनीति या इतिहास के लिए नहीं बल्कि अब अपनी संस्कृति, रचनात्मकता और फिल्मी स्थानों के लिए भी पहचानी जाएगी।

एनएसडी के कलाकारों ने दुनियाभर में नाम कमाया मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) जैसा प्रतिष्ठित ड्रामा और थियेटर का संस्थान है, जहां के कई कलाकारों ने देश-विदेश में नाम कमाया है, फिर भी आज तक किसी ने दिल्ली में ही फिल्म उद्योग के विकास पर कोई गंभीर पहल या प्रयास नहीं किया है।