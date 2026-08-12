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'एक पैनकार्ड से 530 करोड़ रुपये के 45 टेंडर लिए'- CM रेखा ने AAP पर लगाए गंभीर आरोप

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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45 tenders worth Rs 530 crore from a single PAN card: दिल्ली की CM रेखा ने विधानसभा में CAG रिपोर्टों पर चर्चा की। इस दौरान पिछली आप सरकार के कामकाज पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि AAP सरकार के कार्यकाल में एक ही PAN कार्ड के जरिए करीब 530 करोड़ रुपये की कुल राशि के 45 टेंडर जारी किए गए।

'एक पैनकार्ड से 530 करोड़ रुपये के 45 टेंडर लिए'- CM रेखा ने AAP पर लगाए गंभीर आरोप
'एक पैनकार्ड से 530 करोड़ रुपये के 45 टेंडर लिए'- CM रेखा का आप पर हमला

45 tenders worth Rs 530 crore from a single PAN card: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने विधानसभा में CAG रिपोर्टों पर चर्चा की। इस दौरान पिछली AAP सरकार के कार्यकाल को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कई दावे किए, जिसमें घोटालों और गड़बड़ियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान एक ही PAN कार्ड के जरिए करीब 530 करोड़ रुपये के कुल 45 टेंडर जारी किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि के 45 टेंडर एक ही PAN कार्ड के माध्यम से कैसे किए गए और इसकी निगरानी किस स्तर पर हुई।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, उनकी सरकार के करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में 19 CAG रिपोर्ट विधानसभा में रखी जा चुकी हैं। इन पर लोक लेखा समिति (PAC) की ओर से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इन रिपोर्टों को पिछली सरकार का “रिपोर्ट कार्ड” बताते हुए कहा कि इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, दिल्ली जल बोर्ड, PWD, विज्ञापन और सब्सिडी समेत कई क्षेत्रों से संबंधित गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है।

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80798 करोड़ रुपये के बजट में 61 हजार करोड़ खर्च

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के दिल्ली बजट का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि उस साल दिल्ली का बजट करीब 80,798 करोड़ रुपये था, लेकिन इसमें से करीब 61,000 करोड़ ही खर्च किए गए। रेखा गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब बजट में इतनी बड़ी राशि उपलब्ध थी तो विकास कार्यों पर पूरा पैसा क्यों नहीं खर्च किया गया।

केंद्र से मिली रकम के इस्तेमाल पर भी सवाल

मुख्यमंत्री ने केंद्र से मिली कई अनुदान और सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि PM आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में आयुष्मान केंद्र और कार्ड बनाने के लिए उपलब्ध कराए गए 150 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए और लैप्स हो गए।

उन्होंने स्कूल के विकास को लेकर दी जाने वाली 40 करोड़ की ग्रांट पर शून्य खर्च होने का दावा किया। इसके अलावा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध 39 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिली 40 करोड़ की सहायता के अपेक्षित इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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